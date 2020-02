A través de video Villalobos confiesa que odiaba La Academia

Tweet on Twitter

Ayer domingo fue la final de La Academia y uno de sus jueces más polémicos, Horacio Villalobos, reveló en un programa qué era lo que pensaba sobre la producción. Las declaraciones las realizó hace unos días en un programa con Yordi Rosado, en el que confesó que apodaba “La Nacademia” al reality.

“Yo odiaba con toda mi alma a La Nacademia’(…) Pasó por muchas manos que la convirtieron en un prostíbulo de 3 pesos con ring de box, que trataba de todo, menos de cantar”.

A pesar de sus declaraciones, el periodista afirmó a Yordi que las cosas cambiaron cuando la nueva administración entró a Azteca.

“Hace 3 años deciden revivir el proyecto. Lo reviven con calidad y cuando me contrataron dije: ´para gatadas no me voy a prestar´”.

Según expresó Villalobos, fue gracias a la producción de Ángel Aponte que el reality se convirtió en un programa de primer nivel, en donde todo es “transparente y limpio”.