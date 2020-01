Aclara: no murieron en ensayo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Aunque inicialmente se dijo que los actores Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro Sánchez habían fallecido tras hacer una escena durante la filmación de la serie “Sin miedo a la verdad”, fue la delegada de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) quien afirmó que la producción sí contaba con dobles de riesgo. La delegada señaló que sí había dobles de riesgos quienes hicieron las escenas y se contaba con todas las medidas de seguridad necesarias, de modo que lo que sucedió durante la filmación fue un accidente. “Había todas las medidas de seguridad. Las escenas que regresaron a hacer eran de protección para sus caras. Realmente no sé qué pasó porque yo estaba abajo y cayeron. Los vi tirados. Tengo entendido que uno perdió el equilibrio y se agarró del otro. Lamentablemente, un accidente bastante feo. Me siento mal porque ellos no debían haber caído”, explicó.

Por otra parte, Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), hizo un llamado para cumplir con los protocolos de seguridad en las producciones e insistió que trabajarán de manera conjunta con las empresas y las autoridades encargadas de aplicar la ley para evitar accidentes como este.