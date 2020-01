¿Afectaría a México una guerra entre Estados Unidos – Irán?

SÍ. “Dependerá del acuerdo en el que puedan llegar. Si Estados Unidos dice que no y el otro no acepta la paz, de alguna forma nos va a tocar, no estamos exentos, nadie está exento de eso. No estamos preparados para la guerra, nunca se está preparado”.

Mayra May

Ama de casa

SÍ. “Obviamente sí porque somos el país vecino. Como ciudadano tendría muy poco que hacer, dependeríamos de las decisiones que tome el gobierno, que esperemos que sean las más idóneas a beneficio de todos, sólo nos toca obedecer”.

Roberto Rodríguez

Empleado

SÍ. “A todo México y al mundo. Si ni siquiera estamos preparados para la paz, menos para la guerra. Como nunca ha participado México en estos tiempo modernos, es un decir; no hacemos nada, pero si México tiene que participar nos alistamos”.

Fidencio Balán

Comerciante

SÍ. “Por todas las cuestiones políticas que tienen que ver con los impuestos, considero que es una de las cuestiones que más puede impactarnos como país. Lo que haría sería salvaguardar a mi familia, pero más que nada apostar por la paz”.

Ciudadana

Empleada

SÍ. “Puede que requieran gente o traigan gente de allá para acá y esto puede ocasionar consecuencias. Estados Unidos y México son vecinos y sí podría afectarnos un poco si estalla una guerra. No estamos preparados para una guerra”.

Martín Rueda

Comerciante