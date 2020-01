Brad Pitt agradeció públicamente a Bradley Cooper que lo ayudara a dejar el alcoholismo y las drogas; ambos ahora son grandes amigos por experiencias similares que vivieron en el pasado. En la entrega de los premios National Board of Review of Motion, Brad Pitt recibió un galardón por su personaje como Cliff Boat en la cinta “Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino, y Bradley Cooper fue el encargado de entregarle el reconocimiento. En 2017, el actor de “Troya” se enfrentó a graves problemas personales, confesó que la presión mediática, la timidez (pese a estar frente a las cámaras de toda la vida) y el proceso de divorcio con Angelina Jolie lo llevaron a caer en las drogas y el alcohol.

Esta difícil etapa en la vida de Brad Pitt es parte del testimonio que el mismo actor compartió en un grupo de Alcohólicos Anónimos, gente con la que, dice, se identificó por el modo tan abierto de luchar cada día y ser mejores personas.

Durante su discurso de aceptación del premio en Nueva York, Pitt dijo que sin la ayuda de Bradley Cooper no sabría cómo estaría viviendo ahora, por lo que emocionado se fundió en un gran abrazo con su amigo.

Los discursos del actor en esta temporada de premios son de los más esperados, en el Globo de Oro, su agradecimiento fue para Leonardo DiCaprio: “Él es una estrella, un caballero y yo no estaría aquí si no fuera por él. Gracias”, dijo el actor emocionado.