Ahora un banco de Monterrey les pagará

Tremendo zafarrancho se vive en las instalaciones del Ayuntamiento, donde jubilados y pensionados se quejan del cambio del banco para el pago de nómina.

Desde el martes a las 7 de la mañana hasta entrada la tarde, esperaron su turno para el cambio de tarjeta, por lo que argumentaron que ni siquiera cuentan con la información concreta de lo que ofrece el nuevo banco, que es de Monterrey.

“Cambió obligadamente, no nos pidieron opinión ni nada, si queríamos cambiar de banco o algo, solo nos dijeron te cambias o te cambias porque si no, no cobras. Entonces como pensionados que somos tenemos que aceptar lo que nos están imponiendo. Aparte es un relajo, no están bien organizados”, señaló uno de los afectados.

El lunes inició el reparto de tarjetas a trabajadores activos y desde el martes a los jubilados y pensionados que desde las 7 de la mañana esperaban ser atendidos, pero fue hasta cerca del medio día que se les repartieron las fichas de turno y se comenzó a agilizar el reparto de las tarjetas, ya que solo habían dos módulos y una sola persona atendiendo.

Hay que mencionar que el manejo de la nómina del Ayuntamiento es de los casi 3 mil trabajadores activos de base, confianza y funcionarios de primer nivel.

Los pensionados y jubilados se encuentran ya al resguardo del banco Afirme de Monterrey, Nuevo León, que manejará cerca de 40 millones de pesos al mes.

Cabe recalcar que los únicos cajeros de este banco estarán ubicados dentro de las oficinas del Ayuntamiento, ya que la empresa no tiene cede en el estado ni mucho menos en la capital.