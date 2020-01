Alivio para el sector turístico

Tweet on Twitter

Apenas el pasado lunes, al puerto de Progreso arribó el Carnival Fantasy, procedente de Mobile, Alabama, pero ayer en un viaje rápido llegó por segunda ocasión dicho crucero cuya ruta fue Mobile – Progreso – Mobile. El crucero llegó fuera de programa y sustituyó al Enchantment of the Seas, el cual debió arribar anteayer viernes, pero por lo fuerte de la neblina registrada en la costa de Galveston, la embarcación no pudo zarpar y se canceló su llegada.

La llegada del Carnival Fantasy resultó exitosa y concurrida; en la ciudad se quedaron unos 1,500 turistas extranjeros de los 2,451 que viajaban a bordo del buque.