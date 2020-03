Tweet on Twitter

El día 12 de marzo del 2020 quedará marcado en la historia de la Universidad Autónoma de Campeche, como la fecha en que cientos de alumnos de las diversas escuelas pertenecientes a esta institución, alzaron la voz para exponer a sus acosadores.

Los problemas mucho tiempo estuvieron en la “sombra”, por el miedo, el temor a las represalias y al “nadie me va a creer”, pero los movimientos sociales de los últimos días han motivado a que se pierda el miedo de seguir callando y es por ello que muchas personas están exponiendo valientemente a sus acosadores.

Desde temprana hora, para ser exactos a las ocho de la mañana, en los diversos campus de la UAC empezaron a poner los “tendederos” en donde los y las estudiantes se acercaban para exponer casos de presuntos acosadores, desde maestros hasta los mismos estudiantes.

Hubo de todo, pancartas en contra del acoso, capturas de pantalla que demostraban lo que lo que algunos maestros le decían a las alumnas, denuncias de estudiantes, etc., este día se va para la historia, porque no es secreto que muchos alumnos desgraciadamente han sufrido este tipo de violencia, pero nunca nadie se había animado a dar a conocer lo que estaban viviendo.

Poco a poco, la gente se fue acercando a leer, querían enterarse de que es lo que estaba pasando, hubo a quienes le causó gracia, otros quedaron impactados, las fotos no podían faltar, pues la idea de esto era que todo mundo conociera lo que estaba pasando, que se acercaran y difundieran, que pusieran si alguna vez fueron parte de algún tipo de acoso.

Muchas personas, por no decir que todas, aplaudieron lo que estaba sucediendo, la valentía y el coraje de los estudiantes al exponer a sus agresores, no faltara quien se escudó en que no eran denuncias fundamentas, pero realmente fue minoría, porque el apoyo se recibió hasta por gente externa de la máxima casa de estudios.

Por su parte la Universidad Autónoma de Campeche se reafirma respetuosa de la libertad de sus alumnos, personal docente y administrativo para manifestarse y expresar sus opiniones, además, trabaja con firmeza para garantizar la integridad física y seguridad de la comunidad universitaria en el interior de todos los planteles.

José Román Ruíz Carrillo, rector de la máxima casa de estudios, se dijo sorprendido por la protesta, pues negó que existan denuncias interpuestas ante la Rectoría o ante la Comisión de Equidad de Género; el Sindicato Único de personal académico de la UAC también negó tener cuenta del motivo de la protesta de alumnas, mientras que el secretario de la Supauac, Joaquín Berzunza, pronunció que estará alerta de cómo procederán los maestros exhibidos, debido a que al no existir pruebas se podría tratar de difamación, el líder sindical pidió a la población estudiantil denunciar antes las instancias correspondientes en caso de agravio, pero con fundamentos para evitar dañar a inocentes.