Aparatoso percance

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de ayer sobre la carretera federal 180, tramo Carmen-Puerto Real, luego que el conductor de un automóvil se impactara contra la llanta de una pipa de agua potable, por fortuna no hubo personas lesionadas.

El accidente se registró cerca de las 14:40 horas luego de que el conductor de un vehículo Nissan Versa, con placas de circulación DJN-81-32 del Estado de Campeche, circulaba sobre la carretera Carmen- Puerto Real, a la altura del kilómetro 14 intentó ingresar a la compañía Baker Hughes pero lo hizo sin la debida precaución, por lo que terminó impactándose contra la llanta trasera de una pipa que circulaba sobre el carril contrario.

Tras el fuerte impacto el vehículo terminó atravesado a media calle con destrozos superiores a los 20 mil pesos.

A la llanta de la pipa no le pasó absolutamente nada, pero el vehículo particular no corrió con la misma suerte y terminó despedazado de la parte frontal y a media carretera, por lo cual empleados de seguridad de las compañías cercanas rápidamente aseguraron el área con conos visibles para los demás automovilistas, esto con el fin de evitar otro accidente.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal de Caminos quienes se harían cargo de la situación.