Apasionada por la salud

Carolina Ramos Villafuente es nuestra entrevista del día, una apasionada mujer que a diario busca mejorar la condición de vida de los campechanos.

Su entrega y disposición por lo que hace le ha permitido destacar en todo. Sin embargo, hoy conoceremos más allá de lo que hace y es, después de colgar su bata.

¿De dónde es originaria?

“Del Estado de Chiapas. Vivía en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Vine hace como cinco años a Campeche porque me casé. Mi esposo es campechano”.

¿A qué se dedica?

“Soy oftalmóloga, específicamente tengo una sub-especialidad en párpados y vías lagrimales y trabajo en todo lo que se refiere a oftalmología”.

¿Por qué escogió esta rama de la medicina?

“Siempre quise ser médico y estando en la carrera de medicina me gustaba mucho el área quirúrgica y observar cómo los oftalmólogos podían tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas al hacer algún procedimiento que mejore la vista, realmente la vida cambia de manera muy importante y eso fue algo que me fue llamando siempre a acercarme a esta área y decidir especializarme en oftalmología”.

¿Cuánto tiempo tiene trabajando?

“Desde el 2014”.

¿Cómo se siente Carolina?

“Me siento muy realizada profesionalmente, logré académicamente lo que me propuse, y ahora estoy aquí. En mi consultorio privado tengo un trabajo que me da gusto poder realizar”.

¿Por qué emprender en la parte privada?

“Uno puede decidir en cuanto a su horario, hacer cirugías y programarlas uno mismo sin las burocracias o materiales que cuenta la institución”.

¿Tiene hijos?

“Sí, un hijo”.

¿Qué palabras caracterizan a Carolina?

“Soy una mujer trabajadora, independiente, creo amable, alegre. Me gusta mucho pasar tiempo con mi familia. Ver crecer a mi niño, cuidarlo, convivir con mi esposo, con mis papás cuando estoy con ellos. Soy una persona que valora mucho a su familia”.

¿Qué nos puede comentar sobre lo que hace?

“Si uno está haciendo lo que le gusta, va aprendiendo a manejar las dificultades”.

¿Cuántos años tiene?

“Tengo 35 años”.

¿Cuáles son sus intereses?

“Me gusta mucho leer, me gusta bailar, escuchar música y cocinar”.

¿Aún se pueden lograr las metas o sueños?

“Creo que todos, tanto mujeres como hombres encontramos dificultades para lograr las metas o sueños, pero es necesario salir de la comodidad, tocar puertas. Vale la pena”.

¿Cómo define Carolina felicidad?

“Es sentirse tranquilo, contento, disfrutar cada día, tener a tu familia, tener todas tus necesidades cubiertas. Poder abrazar a las personas que quieres y sentirte querido y compartir con los demás ese sentimiento”.

¿Hace falta un paro para que las demandas de las mujeres sean atendidas?

“Sí, creo que definitivamente este paro es necesario para que la sociedad vea qué pasas si las mujeres un día no estamos. Ese día no voy a trabajar. Se trata de que abran los ojos. Por ejemplo, en los hospitales muchos están comentando si las mujeres no llegan, ¿qué va a pasar con los pacientes? La idea es que noten que estamos aquí, somos una parte importante de la sociedad y: ¿qué pasaría si un día no estamos?”.

¿Qué mensaje tiene para las mujeres?

“Debemos querernos mucho a nosotras mismas para que de esa forma exigir el respeto que nos merecemos. Ganarnos nuestro lugar en el trabajo, y la familia, siempre desde una posición de respeto y de demostrar que nos merecemos las cosas, los empleos, las jefaturas, no sólo por ser mujeres; sino porque somos muy capaces, nos preparamos y nos ganamos lo que merecemos. Hay que quererse mucho para que nadie abuse ni física o emocionalmente de uno; y siempre hacer lo mejor posible en todo”, terminó.