Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hace más de dos años, Héctor Moreno emprendió una efímera aventura en el fútbol italiano tras enfilarse en la Roma; sin embargo, el mexicano reveló que llegó al equipo sin saber defender, pero pese a que fue corta su estadía tuvo un importante aprendizaje.

“A mis 15 años cuando fui a Pumas no sabía defender, pues cuando llegué a Roma me di cuenta que seguía sin saber defender.

“Yo tuve entrenadores y todos priorizaban el fútbol ofensivo. A ellos les importaba que yo sacara la pelota, que diera buenos pases, entre líneas, todo ese tipo de cosas. Defender como grupo. No aprendí tanto como en los siete meses que estuve en la Roma, ahí fue impresionante”, reveló en entrevista con Franco Escamilla.

Además, el ahora jugador del Al-Gharafa de Qatar destacó todo lo que contribuyó para su crecimiento en el campo y agregó que de haber permanecido en la Roma, hubiera tenido más actividad.

“Todo, la manera de perfilar el cuerpo. Tonterías que dices: tengo 10 años defendiendo y llegó aquí y me sorprendo, pero bien, el entrenador, me llevaba súper bien con la gente, yo creo que si hubiera estado un poco más, no lo sé el pasado es fácil decirlo, pero hubiera jugado o hubiera tenido mucha más participación”, externó.