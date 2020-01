Artista hogareña

Tweet on Twitter

Para algunos, el arte es la mejor forma de expresar sus sentimientos y/o desestresarse, pero para la escarceguense Alicia Elena Trejo Martínez, la pintura es mucho más que eso.

El personaje del día nos compartió parte de su historia y del cómo hace paisajes de postal desde el interior de su domicilio.

¿Cuántos años tiene?

“42 años de edad”.

¿A qué se dedica?

“Soy ama de casa”.

¿Cómo está lo de la pintura?

“La verdad es que sí me gusta pintar, de hecho lo agarro como un hobby para pasar el rato, para divertirme, para desestresarme; pero es algo que a mí me encanta, tanto que no quisiera lavar los trastes para ponerme a pintar”.

¿Cuánto tiempo tiene haciendo arte?

“Llevo como un año, pero desde que empecé a hacer los cuadros como cuatro meses. Tomé un curso de pintura y de ahí el maestro te enseña lo básico como la combinación de colores y todo eso. Pero me di cuenta que si tienes ese gusto para la pintura, te sale de tu propia inspiración a hacer más cosas. En la escuela pintaba, pero nunca había pintado en la forma acrílica”.

Además del pincel y la pintura, ¿que requiere para hacer un cuadro?

“Primero el tiempo, nada de música, tele o distracciones. Me gusta la naturaleza y la pintura paisajista. A mí me encantaría dedicarme a esto, saber que voy a hacer lo que me gusta y aparte generar un ingreso”, dijo Alicia Trejo.