Asegura que no es una lucha de sexos

Miriam García, una de las máximas referentes del vestidor de Chivas femenil, aplaude la medida. Al reflexionar, aseguró que no se trata de una lucha de hombres contra mujeres, sino una lucha contra la violencia.

La jugadora reconoció que en México se respira miedo de no saber que regresarán a casa con bien o si las malas noticias correrán de un momento a otro.

“Creo que es una situación de respeto, que todas como mujeres seamos conscientes que estamos en una lucha y no contra sexos, creo que no es una lucha de sexos. Es una lucha contra la violencia que existe en México en general, no solo contra nosotras como mujeres. También es momento de alzar la voz, decir que aquí estamos y que queremos equidad. Queremos hacer bien las cosas y estamos para hacer cualquier cosa, igual que los hombres. Esto se trata de trabajar juntos, no de dividirnos por este tipo de acontecimiento, sino trabajar como un equipo para hacer que el mundo en general sea mejor para todos”, explicó.

El apoyo por parte de Amaury Vergara para unirse al paro nacional siempre estuvo presente. “Realmente es una gran institución y Amaury que es nuestro principal representante está apoyándonos de una manera increíble. No me había tocado sentir tanto apoyo como he sentido con Amaury. Es una indicación que viene desde arriba, toda la institución está en esta situación del apoyo. Estamos juntos, no es hombres contra mujeres, sino todos juntos para algo mejor”, añadió Miriam García.

Finalmente, la futbolista reconoció que la situación que se vive en el país requiere este tipo de medidas para levantar la voz. El temor no puede vencer, pues asegura que son más los buenos que los malos.

“Yo creo que primero causa un poco de miedo, porque tienes hermanas, mamás, abuelitas. Ya no sabes, niños, niñas, ya no sabes si vas a llegar a tu casa y vas a llegar con bien o si vas a llegar a casa y va a estar tu familia completa”, detalló.

“Todos ahorita estamos en esa situación de miedo de no saber si vas a llegar a tu casa y vas a estar completo. Vives tus días pensando qué va a pasar mañana, si voy a llegar con bien, si me va a llegar una noticia mala o qué voy a leer en los periódicos. Es difícil, pero creo que somos más los buenos que los malos. Es momento de tomar consciencia y entender que esto es todos juntos”, concluyó Miriam García.