¿Asistirás a la Feria de Hool en su edición 2020?

SÍ. “Estaremos presentes en la feria de Hool 2020. Además que es nuestra fuente de trabajo, es la creencia de todo campechano, ir a venerar a la virgen de la Candelaria. Todos los años voy y este año no es la excepción”.

Ciudadano

Comerciante

SÍ. “Iré por mi trabajo. El año pasado estuvo un poco bajo, pero sí salió para los gastos. Trabajamos los brincolines, los caballetes, los carritos. Mi recomendación es que vaya la familia, que se diviertan principalmente”.

Diana Álvarez

Comerciante

SÍ. “Aunque vivo en Campeche, voy a la feria de Hool cada año porque soy de allá. Me gustan mucho las actividades recreativas, todo lo que tiene que ver con los atractivos. Estimo ir el día que empieza”.

Gabriel Méndez

Empleado

NO. “No soy de ir a las ferias, no tengo esa devoción. Yo soy nada más de las que van a la iglesia y las visito nada más. Aquellos que van a ese tipo de eventos que tengan mucho cuidado y si les gusta, pues que sigan yendo y disfrutando sanamente”.

Victoria Pat

Ama de casa

NO. “Mi trabajo no me permite viajar desde donde vivo a ese lugar y tampoco tengo la costumbre. En Champotón hay feria y como está en el centro cuando me toca descanso, acudo. A veces voy a la feria de Chuiná”.

Carmen Ortiz

Empleado