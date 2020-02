“¿Para qué aprender una lengua si no tiene ninguna funcionalidad? Esto se piensa porque no se tiene desarrollada la autoestima. En muchos casos hemos visto que se le da seguimiento de cuántos no la hablan, en qué medida se está perdiendo. En cambio nosotros nos enfocamos en buscar estrategias para fortalecer. Lo que necesitamos es reconocernos, porque quizás somos de familias mayas que con el tiempo perdimos la lengua y por eso consideramos que no somos mayas. Sin embargo, toda la parte cultural, todo nuestro ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar es totalmente maya”, develó Luis Alfredo Canúl Tun, maestro del Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación.

En el marco del Día Internacional de las Lengua Materna, Canúl Tun explicó que la mejor forma para preservar la lengua Maya es la autoestima. Por tal motivo, destacó que la Seduc continúa desarrollando la instrucción de niños y niñas indígenas con resultados positivos. Destacó que aunque fue en Yucatán donde se dio el primer servicio general, el impacto en Campeche ha obtenido buenos resultados. Al respecto, manifestó que en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Champotón, Calakmul y Campeche existen 295 escuelas de educación indígena, en las etapas: inicial, preescolar y primaria; donde 559 maestros imparten clases a 10 mil 667 niños.

“El sistema educativo realizó la estructura hace muchísimos años y empezó todo con primarias generales, todo general, sin embargo con el paso de los años se reconoció que hay una población que no accede a las escuelas por considerar no pertinente la forma en que se ofrece el servicio educativo. Esto no quiere decir que dentro de las escuelas generales no hay niños y niñas indígenas, lo que sucede es que cuando se da el reconocimiento, todo lo que estaba estructurado se mantiene de esa manera y se inicia una nueva estructura para dar la educación indígena”, argumentó.

Añadió que la diferencia es el enfoque intercultural, la instrucción bilingüe y el respeto a la diferencia. En cuanto a la vestimenta, develó que no se exige portar algún tipo de uniforme, pero se permite usar trajes típicos e incluso hay quienes mantienen en su cultura no usar pantalones, para el caso de las niñas. Asimismo, declaró que se ha registrado una tendencia al alza en cuanto a la asistencia por las regiones mayas, entre ellas Calakmul debido a la movilidad de las familias.

“Tenemos que fortalecer mucho más la autoestima de nuestros alumnos. Estoy convencido que para los pueblos indígenas lo que se requiere es fortalecer prioritariamente la autoestima, por eso estamos aplicando diversas acciones a favor de la Maya”, resumió.