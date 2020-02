Tweet on Twitter

Niurka Marcos hizo unas polémicas declaraciones y dijo que quería tener intimidad con Maribel Guardia, ahora es la costarricense quien le respondió.

Maribel acudió al programa “Venga la Alegría” y dijo que tiene un inconveniente para estar con la cubana.

“Qué bueno que ninguna de las dos somos lesbianas… y tengo yo a mi marido, sino“, dijo entre risas.

“Es que es divina la Niurka, yo la amo”, añadió.

El martes, la vedette dijo para el medio “La Cuchara” que quería “comerse” a Yolanda Andrade y a Maribel Guardia.

“Me comería a Yola (Andrade) pero porque ya la he probado, a Montse Olivier la respeto por Yola, no podría. Más madurita de la farándula, a Maribel me la comería, está bella”.