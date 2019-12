Beneficio a madres y empresas

Tres de cada 10 bebés se alimentan con leche materna durante sus primeros seis meses de vida, y ya que México ocupa el lugar más bajo en América Latina en dicha práctica, el gobierno federal; a través de la Secretaría del Trabajo, impulsa la creación de lactarios en oficinas de gobierno y empresas.

Además, el Congreso de la Unión promueve una Ley de Lactancia Materna a nivel nacional, legislación que ya existe en el Estado de México desde 2014 en apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo.

En apoyo a madres y bebés

A este respecto, la funcionaria pública de la Secretaría de Educación del Estado de México, Angélica Cardoso Benítez, desde hace dos meses utiliza el lactario que creado en el Palacio de Gobierno ubicado en Toluca.

“Este servicio me ha beneficiado ya que puedo extraerme de manera segura la leche y guardarla para alimentar a mi bebé al llegar a casa. Los beneficios que he obtenido con este lactario son muchísimos, me ha permitido que al extraerme la leche, me la puedo llevar, entonces al tener este Lactario no tengo problemas de salud porque si no me extraigo la leche si los tendría”, compartió Angélica Cardoso.

Utilidad para la empresa

A la empresa le disminuye el ausentismo laboral, por enfermedad de la madre e hijo y obtiene mayor compromiso y sentido de pertenencia de las trabajadoras al brindarles facilidades para continuar alimentando a su hijo con leche materna.

Para el gobierno se disminuyen los gastos en salud, tanto en los cuidados de los recién nacidos como de las madres.