Buscaba familia por un día

En internet es común encontrar todo tipo de anuncios, incluso los de personas que se rentan como compañía, sin embargo, encontrar uno de una mujer adulta mayor, puede ser un poco extraño, sobre todo si este anuncio es para solicitar una familia.

En Oklahoma (EE.UU) una mujer de la tercera edad se anunció este mes en una página donde se ofertan sillones, televisiones y otros artículos gratis.

En el anuncio la mujer coloco el siguiente mensaje:

‘¿Alguien necesita una abuela para Navidad?’… “No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Puedo cocinar y cocinaré la cena. ¡Llevaré comida y regalos para los niños! No tengo a nadie y me duele mucho. Déjame ser parte de tu familia”, decía la publicación.

Los resultados

Algunas personas acusaron a la anciana de querer aprovecharse de una familia para cenar gratis, e incluso hubo quienes le aconsejaron que se suicidara. Ante los malos comentarios, la mujer terminó eliminando el mensaje.

Sin embargo, antes de que su solicitud desapareciera, un usuario llamado Carson Carlock, tomó una captura de pantalla con el objetivo de encontrarla. Finalmente pudo intercambiar un par de correos electrónicos con ella, pero debido a las críticas que recibió, se sintió temerosa y dudaba en pasar Navidad con alguna familia.