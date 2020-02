Buscan mejorar

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El servicio de transporte público campechano sigue dando mucho de qué hablar, pues a pesar de que terminaron su “paro de labores”, los transportistas dijeron que mejorarían su servicio y las unidades, pero parece que se les olvidó, ya que los usuarios siguen calificando como pésimo el servicio que dan los camioneros, asegurando que el buen trato les duró menos de una semana y luego ya volverían a lo mismo. En redes sociales son más constantes las quejas hacia este sector, hace menos de una semana, una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de ser arrollada por una unidad del transporte público, situación que generó demasiada molestia a la sociedad; cabe mencionar que el chofer que causó el accidente, pagó una considerable cantidad de dinero para no ir a la cárcel.

Por su parte, Pedro Armentía, secretario de Gobierno, en entrevista informó que en el transcurso de estos días se estarán realizando distintos operativos a las unidades de transporte público para checar la situación en la que se encuentran, afirmando que toda unidad que se encuentre en mal estado o represente un peligro para los usuarios no podrá seguir circulando hasta que los concesionarios realicen las reparaciones correspondientes para brindar un servicio de calidad.

Externó que a toda unidad que no preste servicio por más de 48 horas su concesión le será retirada, para dársela a otra persona que pueda prestar el servicio inmediatamente. Comentó que la capacitación de los choferes no depende del Gobierno del Estado si no de las empresas.

Mencionó que hasta el momento no se tiene pensando aprobar ningún aumento a las tarifas, pues esto afectaría directamente a los ciudadanos y su deber es buscar una mejora.