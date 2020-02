Buscan museo que los reciban

Tweet on Twitter

Una de las mayores colecciones mundiales de arte hecho por personas con enfermedades mentales, una de las variantes del llamado “art brut”, busca un museo u otra institución que sirva para guardar y exhibir sus más de 1.200 muestras de talento artístico “transgresor y genuino”.

Sin normas ni modas

Entre tanto aparecen candidatos, la fundación National Art Exhibitions of the Mentally Inc (NAEMI), creada en Miami en 1989 por el cubano Juan Martín, permite asomarse a su colección con una exposición que abrirá sus puertas en el Centro Cultural de España en esta ciudad el 13 de febrero.

“La magia del objeto ‘outsider'”, curada por la también cubana asentada en Miami Claudia Taboada, es una ventana para ver una parte de la grandeza de este arte autodidacta y no sujeto a normas ni modas que el artista francés Jean Dubuffet definió como “brut”.

Unos candados de colores con la llave puesta, colgados del techo como móviles de Alexander Calder y recubiertos de cinta adhesiva transparente, un material que es el sello de las obras de la artista cubana Misleydis Castillo, destacan en una esquina de la sala de exposiciones.

Parte de la familia

Cuando se le pregunta cómo determina si un artista tiene las características necesarias para formar parte de la familia NAEMI, Martín responde: “no exigimos certificados ni diagnósticos de enfermedades mentales”.

No obstante, hay artistas que se los envían y también alguno que se ha querido pasar por enfermo para poder exhibir sus obras, subraya.