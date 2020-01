Calladitos por los feminicidios

Tweet on Twitter

Autoridades de la Fiscalía aun no dan respuesta de la lista de feminicidios que imperan en la ciudad de Campeche, donde en el año 2019 aumentó la incidencia de ese delito, sumado a esto, la investigación de algunas desapariciones en el municipio de Escárcega se mantienen en pausa.

Durante el 2019, la Fiscalía dejó varios casos de presuntos feminicidios, principalmente en el municipio de Carmen, donde las cifras son alarmantes, durante el cierre del año cuatro casos quedaron sin un responsable.

El primer hecho de sangre ocurrió durante el 25 de enero del 2019, esto cuando la occisa identificada como B. G. M., de 31 años de edad, fue localizada golpeada a un costado de la carretera. El segundo hecho fue el 8 de octubre, cuando una mujer de 25 años fue ultimada a tiros en la cabeza por su ex pareja sentimental. El tercer hecho ocurrió el 24 de noviembre, los golpes cegaron a Y. C. C, misma que dejó en orfandad a cuatro menores. El último hecho del 2019 fue contra A. G. M., de 59 años, quien fue estrangulada y abandonada en un terreno el 2 de diciembre.

Estos hechos se suman a la larga lista de “carpetazos” que existen en el estado, siendo dos hechos del 2018 ambos ocurridos el 28 de octubre, de los cuales la Secretaria de Seguridad Nacional informó que durante el año 2019 en el estado de Campeche existió un registro total de 3 feminicidios, sin embargo, la violencia contra la mujer fue en un alarmante aumento.

En este tipo de hechos, los municipios de Campeche, Carmen y Champotón fueron los escenarios de los violentos hechos de sangre, siendo el más relevante el ocurrido en septiembre, cuando una mujer perdió la vida a manos de su pareja bajo condiciones de extrema violencia al prenderle fuego a la casa con la víctima dentro.

Posteriormente, en el mismo municipio, se presentó otro caso en el que la víctima sobrevivió a las quemaduras; persistiendo el registro de dos casos pero son concluidos como muertes por “congestión alcohólica” o por otras causas.