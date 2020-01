Camioneta contra taxista

Tweet on Twitter

Un aparatoso accidente se registró entre una camioneta y un taxi, el cual terminó casi volteado por el fuerte impacto que recibió.

El accidente se registró a las 11 horas de ayer cuando el vehículo taxi marcado con el número económico TX-2501 circulaba en aparente preferencia sobre la calle 49, pero llegando al cruce de la 38-A de la colonia Santa Margarita el desprevenido conductor de una camioneta se voló el alto ubicado en esa esquina, impactando al taxi en la llanta trasera derecha para hacerlo girar 360 grados y terminar en sentido contrario.

Por fortuna el taxi no llevaba pasajeros y no hubo personas lesionadas pero sí daños de regular cuantía, al lugar arribaron peritos de tránsito, así como las aseguradoras de ambos vehículos que procedieron a levantar el peritaje para que sus clientes llegaran a un buen arreglo y las unidades no fueran remitidas al corralón.