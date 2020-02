Casetas telefónicas se caen

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Una caseta telefónica ubicada en la Avenida 16 de Septiembre, justo enfrente al campo deportivo 20 de noviembre, “se vino abajo” esto debido a la falta de mantenimiento de la estructura, pues se pudo observar como la base se encontraba totalmente oxidada y podrida.

Cabe mencionar que es una cabina de las que se usaban con tarjeta, mismas que ya no están en circulación, son varios teléfonos que se encuentran en este estado a lo largo de la ciudad, hasta el momento las empresas responsables de los mismos, no han hecho nada por quitarlos o reemplazarlos, a pesar de que la gente ya no los usa.

Hay que resaltar que las casetas fueron muy usadas en su tiempo, pero con la llegada de los celulares estas fueron quedando en el olvido.