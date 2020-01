Chabelo se vuelve tendencia

Tweet on Twitter

Xavier López “Chabelo” se convirtió en tendencia en redes sociales tras difundirse un vídeo en el que se le ve discutir con su voz real y no la de niño de ocho años al que personifica y le dio fama en México.

“Que sea la última vez, te lo pido de favor. Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía. Usted tampoco”, reclama ante dos reporteros que hace varios años buscaban conocer su opinión, tras salir a la luz que tenía una hija fuera del matrimonio. El vídeo, que data de 2009, se hizo viral en Twitter y a las pocas horas, el presentador del afamado y desaparecido programa “En familia con… Chabelo” se convirtió en tendencia nacional.

Aunque algunos se asustaron al ver el nombre de “Chabelo” en las tendencias, otros bromearon con la idea de que el amigo de todos los niños está entrando en la adolescencia.