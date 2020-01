Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se generó un accidente vehicular en la avenida Isla de Tris en donde se vieron involucrados al menos tres vehículos. Por fortuna no hubo personas lesionadas más que daños materiales de regular cuantía.

El accidente se registró alrededor de las 09:30 horas luego de que el conductor del automóvil particular de la marca Ford Focus color azul con placas de circulación DJD-20-18 del estado de Campeche, no respetó su distancia reglamentaria entre vehículos y terminó por impactar fuertemente por alcance a otro vehículo particular de la marca Ford Scape color rojo con placas YGW-11-23 del estado de Veracruz, misma que salió proyectada del fuerte golpe contra el tercer vehículo afectado de la marca Nissan Sentra color negro con placas de Tabasco.

Los dos automóviles afectados resultaron con daños de menor cuantía, por lo cual quedaron atravesados en el carril de alto para llamarle a sus aseguradoras así como también a tránsito municipal quienes arribaron minutos después para dar fe del accidente. Por fortuna no hubo personas lesionadas, únicamente un gran susto se llevaron los conductores de los vehículos.

Después de varios minutos de plática, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de daños causados en el accidente por medio de sus respectivas aseguradoras y se retiraron del lugar.

Al llegar todos a un acuerdo mutuo, las autoridades municipales procedieron a retirarse del lugar, así como también lo hicieron las personas que se vieron involucrados en este accidente, no hubo necesidad de trasladar ninguna unidad al corralón.