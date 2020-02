Ciudad del Sol

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lo que antes era el orgullo de los trabajadores del Ingenio Azucarero, y principalmente para el municipio de Champotón, acuerdo con los vecinos en los últimos cinco años se ha convertido en una “Sodoma y Gomorra” junto a la comunidad de La Joya.

Pleitos, excesos y barbarie son algunas de las quejas con las que han lidiado los 365 días del año, pues aunque existe una figura que funge como comisario municipal; los pleitistas afirmaron que es como si no hubiera nadie.

Pero lo que desató la intranquilidad y el desasosiego en la población fue la violación de una mujer de 57 años de edad en el patio de una casa, hace apenas tres días, la cual no pudo defenderse por problemas de salud. Doña María N. nos narró cómo transcurrieron los hechos.

“Salimos a la hora del pan, pero la afectada sólo hizo de llegar a la casa porque ella cuida a una señora de la tercera edad. En transcurso de media hora violaron a la vecina. Es gente que se la pasa tomando y nada más se la pasan checando a que hora entramos o salimos todas. Fue en el patio de la casa, como a las ocho de la noche. El hombre ese se brincó al patio de mi casa y se escapó”, relató.

Si bien tal hecho reprobable conmocionó a más de uno en la comunidad, los ciudadanos aseguraron que a cada rato se suscitan situaciones de índole delictivo, pero no hay nadie que actúe porque no cuentan con Policías, ya que la única patrulla que provee el servicio en la periferia está en Villa Madero, pero no se da abasto a todo el área.

Afirmaron que tras el lamentable hecho no se ha visto ningún tipo de refuerzo de las instancias de Seguridad Pública ni municipal, estatal o federal.

Señalaron que el meollo del asunto resulta por el exagerado flujo interno de alcohol y drogas.