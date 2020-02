Clark confronta a Videgaray

Franco Clark (antes Mauricio Clark) protagonizó una nueva pelea en Twitter, esta vez con el comunicador Eduardo Videgaray.

El altercado inició cuando Videgaray y José Ramón SancristobaL hablaron en su programa de televisión, “Qué importa”, sobre una supuesta recaída de Clark.

Ante el vídeo, el exconductor envió un mensaje a ambos periodistas.

“¿Saben cuándo dejé de hablar sobre la vida de los demás? Cuando tuve el valor de autocriticarme. Fue entonces que me di cuenta que señalaba y juzgaba a los demás (…) Cuando tuve el valor de autocriticarme. Fue entonces que me di cuenta que señalaba y juzgaba a los demás, porque mi vida estaba tan deshecha y tan desordenaba que no me atrevía a verme”, añadió Clark.

También a través de Twitter, Eduardo Videgaray le respondió a Franco diciendo que cualquier cosa que haga con su vida lo tiene sin cuidado, pero le pidió que no mal informe a las personas con las llamadas “terapias de conversión”.