Como decía el cantante: ¿Dónde te agarró el temblor?

“En el trabajo. Sentí como que se movió el piso, no fue fuerte, fue breve y como que pasó desapercibido. No le tomé importancia hasta que vi que en las noticias había ocurrido un sismo de 7.7. La verdad que sí me dio miedo porque Campeche podría hundirse”.

Magdalena Chablé

Empleada

“En ningún lado porque no lo sentí. Ni en las redes sociales vi esa información. Es muy extraño que tiemble por acá. La vez pasadas las cosas se movieron en la casa. Lo que le puedo decir a la ciudadanía es que estén atentos de todo lo que está pasando”.

Antonio Zavala

Empleado

“La verdad que no lo sentí. Aunque no es la primera vez que tiembla en Campeche, tampoco he sentido los otros. Sólo vi un poco en las noticias. Lo que hay que hacer es tener mucho cuidado porque no sabemos qué puede pasar”.

Rosa Juárez

Ama de casa

“No lo sentí la verdad. Hace rato me enteré, pero si tembló o no antes, tampoco me enteré. No me dio miedo. No hay que tenerle miedo a nada, porque las decisiones hay que tomarlas calmadamente en caso de que se suscite alguna emergencia. Mi recomendación es estar al tanto”.

Rosalinda Cruz

Empleada

“Estaba trabajando, pero no sentí nada. Me enteré como a la hora después, no me dio temor. Creo que con tantos temblores, algún día nos va a hundir. Creo que hay tomarle más atención a ese tipo de fenómenos naturales y más por nuestra geografía”.

Alexis Mendoza

Empleado