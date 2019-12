Tweet on Twitter

La madruga del 25 de diciembre en muchos hogares campechanos llega “Santa Claus” a traer los regalos de los niños, pero para algunos “Santas” la situación es algo difícil, pues en promedio se gastan 500 pesos en regalos, teniendo en cuenta que la media de hijos en las familias campechanas es de 3, en total se invierten 1500 pesos en obsequios navideños, “no lo veo como un gasto, si no como una inversión, pues la alegría que me da ver a mis hijos abrir el regalo que les trajo Santa Claus no tiene un precio, si bien la situación es complicada en estos tiempos, si uno se administra bien, puede darle un buen regalo a sus hijos” externó Lourdes Vera, madre de familia de 3 pequeños.

Muchos padres de familia aseguran que la ilusión de sus hijos al recibir regalos de navidad vale más que el precio de cualquier juguete, según un sondeo realizado a los mismos la edad promedio en que los niños reciben su presente es de 1 a 8 años de edad.

Los que sí están registrando un fuerte ingreso económico son los empresarios y los vendedores ambulantes que se encuentran en la calle 53 del recinto amurallado, externaron que en el fin de semana que paso hubo incremento de 50 por ciento en sus ventas, se espera que se mantengan así hasta fin de año.

Si usted acudirá al centro histórico a realizar compras, tome sus precauciones, salga con tiempo y mucha paciencia.