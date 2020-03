Comprometida con la sociedad

Ana Luisa Can Sáenz es nuestra entrevistada del día, una mujer seybana apasionada por la niñez y comprometida por la sociedad al formar a los hombres y mujeres del mañana.

La personaje nos cedió unos breves instantes de su apretada agenda, para compartirnos distintos aspectos de su vida y de lo que hace.

¿Cuántos años tiene?

“Tengo 47 años”.

¿Tiene hijos?

“Sí, tengo dos hijos”.

¿Qué le motivó ser maestra?

“Me llamó la atención cuando era pequeña, cuando veía que los maestros se interesaban por el trabajo que realizábamos, y sobre todo porque tuve maestros que me enseñaban bastante, ellos fomentaban los valores. Entonces, siempre me cobijaban, por eso me interesó muchísimo lo que es la docencia. Cuando salimos de secundaria me metí al Conafe y me fui a una comunidad rural a dar clases, a un ranchito. Ya de ahí, con esa beca que me pagaron, estudié mi prepa y luego fue el inicio para irme a mi profesión de docencia que la estudié en Calkiní”.

¿Desde hace cuándo es maestra?

“Ya tengo 20 años. Me siento perfectamente, muy bien, y creo que las aportaciones que doy a la escuela, a los alumnos sobre todo, me dejan una satisfacción muy grande y tengo que seguir trabajando para ellos y para sus padres de familia. Hoy día los niños están muy abandonados porque los padres trabajan, pero tenemos la confianza en mis maestros y en mí, de sacar adelante a los alumnos”.

¿Alguna vez se propuso ser directora?

“No pasaba ni por mi mente ser directivo. Cuando trabajé en la escuela Maestros Champotoneros en el municipio de Champotón, el director me puso a cargo cuando pidió una licencia aunque habían maestros de más antigüedad, pero ahora sí: el trabajo habla, no lo tenemos que decir nosotros. Con el tiempo tuve que familiarizarme con la educación, con el trabajo directivo y cuando llegó el proyecto de presentación de examen para directivo, mis mismos compañeros me invitaban a participar. Sí me costaba trabajo ir a participar porque decía que no tenía nada que hacer, me sentía más cómoda trabajar en un aula con alumnos y con toda la escuela, pero fui a participar sin saber que iba a quedar, mi meta era solamente aprobar lo que venía en el examen. Al quedar con directora, lo dudé mucho, mucho, muchísimo, pero una maestra que era supervisora en Campeche me dijo que si ya lo había ganado, que lo aprovechara. Al aceptarlo, estuve trabajando en Carmen dos años y en la escuela donde estoy llevo año y medio”.

¿Qué opina sobre lo que implica su trabajo?

“Es cierto, cansa mucho, pero cuando te gusta lo que haces, aprendes a acomodar a la familia y el trabajo. Deslindas esa parte, y cuando te vas a al trabajo, sabes que vas a dar lo mejor de ti. La verdad, el cansancio no se siente hasta que llega el fin de semana”.

¿Qué palabras definen a Ana Can?

“Humilde, responsable y solidaria”.

¿Cuál es su consejo para las nuevas generaciones?

“Que la educación es la formación de un ser humano y es la oportunidad para ser mejor. Es el cambio para el desarrollo de una comunidad. Si ellos logran prepararse, ser alguien en la vida, van a tener una mejor estabilidad, como la familia, crecen como personas y también le dan oportunidad de crecer a su comunidad”, terminó la maestra Ana Can.