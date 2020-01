Tweet on Twitter

Luego de que el portal especializado TMZ publicara que Justin Bieber padece la enfermedad de Lyme, el propio cantante tomó sus redes sociales para confirmar la noticia.

“Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi***rda, en metanfetamina, etc. No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme”, señaló el intérprete en su cuenta de Instagram.

En 2019, los paparazzi captaron a Justin Bieber en varias situaciones lamentables y diversos medios especularon que el artista canadiense atravesaba una etapa de depresión; al ser fotografiado junto a su ahora esposa Hailey Baldwin llorando. Otros especularon una recaída en las drogas, ya que el cantante se veía más delgado y pálido.

El cantante explicó que al presentar los síntomas del Lyme: erupciones cutáneas, dolores de cabeza, fiebre y fatiga, los médicos le recomendaron diversos medicamentos, que al final le causaron otros problemas, como una erupción severa en la piel que hizo que ésta se rompiera.

Luego de confirmarse el diagnóstico de Lyme, una enfermedad hasta ahora incurable como el Lupus que padece su expareja Selena Gómez, Bieber inició un tratamiento que ha logrado aliviar sus dolores.

Bieber anunció a sus seguidores que este proceso lo compartirá con ellos a través de un documental titulado “Justin Bieber: Seasons”, que lanzará a través de YouTube el 27 de enero próximo.