La actriz Alejandra Ley es una mamá orgullosa. Su hija Fernanda ya tiene 14 años y, como parte de su crecimiento, ahora que es una adolescente tiene que tocar con ella temas del amor.

Por lo que en ocasiones dice que tiene que consultar a sus amigas heterosexuales para aconsejar a su hija.

La actriz y comediante, sabe que ya pronto olerá a suegra, pues comparte, Fer ya tiene pretendientes. “Todo el tiempo, ya estoy harta, ahí ando corriendo vagos de mi casa”, bromea en entrevista. “Luego le hablo a mis amigas heterosexuales ‘oigan cómo le hacen con los hombres porque yo no sé, ayúdenle a Fer’. Porque no es lo mismo ligarte a una chica que a un chavo entonces no tengo ni idea. Les hablo y les digo ‘ayúdenme porque yo no puedo'”, relata.

buena relación

Ley asegura tener una buena relación con su hija por lo que siempre está en comunicación con ella para hablar de cualquier tema, pero en ocasiones le sorprende de lo que hablan los jóvenes. “Luego sí me espanto porque me cuenta cosas de sus amigos o de ella, cosas que piensa y es como ‘¿no que era yo bien moderna?’ Está padre tener esa confianza y sí la juventud ahora trae otra onda”, señala.

La controla

La actriz cuenta que incluso su hija ya le puso el año pasado un “estate quieta” para que ya no ande de enamorada.