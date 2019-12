Continúan trabajando

Tweet on Twitter

La normalidad parece haber regresado a la pequeña plaza comercial ubicada en el cruce de las calles 50 y 47 del fraccionamiento Francisco de Montejo, donde la mañana del viernes 13 de diciembre se suscitó una explosión al acumularse gas en un negocio de venta de esquites.

Tres de los ocho comercios que se ubican en esta esquina permanecen aún cerrados cubiertos con paneles de madera, los demás funcionan con normalidad recibiendo a sus clientes.

Empleados de estos comercios señalaron que fueron dos días si acaso los que cerraron para luego laborar con normalidad, pero ignoran cuando reabrirán los que aún están cerrados y que al parecer fueron los más dañados. Los comercios ubicados al otro lado de la calle, en otra esquina comercial y que también fueron dañados principalmente en sus cristales, laboran ya con normalidad. “Pasó muy temprano, eso ayudó, pues la mayoría de los comercios no abrían aún y no había mucha gente”, comentó el empleado de una panificadora. No se sabe cuándo laborarán los otros comercios.