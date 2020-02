¡Contraste!

En torno a la iniciativa de ley para la prohibición del castigo corporal hacia los niños, niñas y adolescentes, presentada ante el Congreso del Estado el pasado 23 de enero, el ciudadano Francisco Cohuo, pastor de la iglesia Centro Familiar Cristiano del Concilio de las Asambleas de Dios, destacó que tal acción podría repercutir, entre otras cosas, en la pérdida de autoridad de los padres sobre los “chilpayates”.

El también padre de tres hijos destacó que la “vara” o el castigo no mata, sino que corrige al hijo durante su proceso de enseñanza. Sin embargo, recalcó que las causales que han conllevado numerosos problemas a las familias son las correcciones indiscriminadas, provocando no sólo daños corporales, sino además daños psicológicos que marcan toda su existencia.

“El problema es la forma imprudente de tratar a los hijos con castigos físicos. Eso la Biblia lo prohíbe, es decir, la Palabra de Dios dice que podemos corregir con vara, pero hay que hacerlo también con sabiduría. El problema que veo son los extremos, el extremo de no corregir físicamente, el cual a veces es necesario; y el otro extremo es que por el afán de corregir uno causa daños físicos a veces irreversibles a los pequeños. Por ejemplo cuando el hijo rompió un artículo muy caro en su casa y su papá le pidió que extendiera sus manos y lo golpeó tan fuerte que le rompió las venas capilares que el muchacho perdió las manos. Luego el hijo le dijo: papá no me voy a volver a portar mal sólo devuélveme mis manitas y el hombre sufrió un golpe psicológico en este sentido”, explicó.

Cohuo recordó que existen numerosos métodos correctivos, siendo el castigo corporal el último recurso para ejercer autoridad. Externó que la propuesta podría tender hacia un perjuicio a la sociedad.

“Existe el método verbal que es la consejería, el método visual son los textos en las casas que Dios dice que se pongan para que nuestros hijos los lean y aprendan principios de ética de vida moral, de vida social correcta en el seno de la familia. Dios no prohíbe la vara, pero también dice que debe usarse con sabiduría y lo pone como último recurso. El problema que veo es que llegará un momento que los hijos van a rebasar la autoridad de los padres y tendremos problemas en ese sentido”, señaló.

Si bien recalcó que anteriormente los extremos de algunos padres para amonestar a sus descendientes no fue el más “pedagógico”, en la mayoría de los casos proveyó buenos resultados a tales generaciones.

“Por ejemplo, a mí cuántas veces me dieron con las chanclas, me dieron con vara. En su momento lo tomé a mal, pero a la larga me sirvió para que aprendiera el respeto, los principios morales que ahora tengo. Cuando era un niño, llevé un juguete a la casa y mi mamá me exigió que lo devolviera y si no ponía en práctica lo que me decía me sacaba la vara, eso me enseñó”, recordó.

Abundó que el deber de la educación es competencia de los padres de familia, por lo que si bien la dinámica de la vida en el actual momento histórico ha propiciado que incluso las madres de familia dejen el seno del hogar para proveer el sustento; calificó de vital importancia articular el tiempo necesario para no dejar en manos de terceros dicha responsabilidad.

“El Estado tiene su lugar dentro del panorama general de la sociedad, pero también la educación tiene que empezar en las familias, así que a las madres y padres que trabajan, les aconsejo que no descuiden su rol, que tanta falta le hace a sus hijos, es decir, si van a trabajar está bien, pero incluyan en su agenda a sus hijos también”, concluyó el pastor Francisco Cohuo.