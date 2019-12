Contribución

Tweet on Twitter

En 2013, cuando sus hijos crecieron e ingresaron a la universidad, Marina de Lourdes Pérez Martínez se vio de pronto con mucho tiempo libre y entonces decidió aprender algo útil con lo cual contribuir a la sociedad.

Ella tenía 42 años de edad. No fue difícil elegir braille y lenguaje de señas, aunque también había mostrado interés en la lengua maya y cursos de computación, eso sin descuidar su cocina económica. Era tal su dedicación que uno de sus hijos le dijo que si no le bajaba a su ritmo se podría enfermar, pero Marina, acostumbrada a no dejar a medias sus proyectos, siguió adelante.

Hoy, a seis años de sus primeras lecciones, es una de las intérpretes en lenguaje de señas en los eventos oficiales del Ayuntamiento de Mérida y el gobierno del Estado, incluso le ha tocado traducir en eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su interés en estudiar el lenguaje de señas surgió al darse cuenta de las dificultades por las que pasan las personas con discapacidad auditiva al hacer algún trámite, ya sea en el banco, en el INE o una simple consulta en el hospital.

Decidida se inscribió al Cecati 169 en la especialidad Bienestar Familiar, donde aprendió braille y el lenguaje de señas.

De allí la enviaron a hacer sus prácticas en la Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con Discapacidad Auditiva (AME Comunicación), A. C., y su vida dio un giro de 180 grados.

“Ahí conocí a más gente y descubrí que había muchas necesidades y pocos oídos, entonces decidí quedarme para seguir capacitándome porque la formación en interpretación lleva más años”.

Marina de Lourdes asegura que la lengua de señas es una forma de comunicar que no es exclusiva para las personas con discapacidad auditiva, sino también para personas con síndromes como el autismo.

Pero, lamenta, faltan más años y más oídos para que el lenguaje se difunda y más personas se animen a aprender.

“Empecé a los 42 años y sí fue un poquito difícil. Agarrar velocidad fue un reto para mí, pero la constancia, la permanencia y la necesidad me han ayudado a desenvolverme y que se abran puertas”, señala Marina.

Asimismo, recuerda que para pararse a interpretar en un evento oficial tuvieron que pasar dos años después de su primera lección. “En 2015 empecé a hacer mis pininos”.

En su primer evento, indica, se sintió muy nerviosa a pesar de que cada 15 ó 20 minutos la relevaban.

“Cuando te paras y ves a la gente que te está viendo te dan nervios, además es cansado, de repente te empiezas a ladear y las mismas compañeras te dicen: enderézate, plántate o abre más tu boca… Todo eso como que te ‘shoquea’, pues no sabes si lo haces bien o te están regañando. Pero dices: toda crítica constructiva es para crecer. Ahora ya tengo más seguridad”.