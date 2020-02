Tweet on Twitter

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya tenido alguna injerencia en la decisión de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien primero apoyó el paro nacional “un día sin nosotras” del próximo 9 de marzo como protesta contra los feminicidios en el país y luego se manifestó por un “#noalparonacional”.

“Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo con sus convicciones”, dijo en entrevista al término de la puesta en operación del Puente Sahuatenipa, Durango, que conecta a la capital con la región de Las Quebradas.

En contraste, el Ejecutivo federal arremetió de nuevo contra los conservadores a quienes calificó de unos “oportunistas” porque se aprovechan del dolor de las personas. “No sé por qué razón lo hizo (cambiar de decisión). Lo que si les puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente”, dijo.

Un presidente muy femninista

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que el tuit donde escribió sobre la convocatoria de grupos feministas para hacer un paro nacional el próximo 9 de marzo, habló de “lavar trastes” como una ironía para llamar la atención.

A través de su cuenta de Twitter, Irma Eréndira Sandoval escribió que la “evidente ironía de ‘lavar trastes’ fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita a las mujeres a escondernos en el espacio privado en lugar de salir a tomar el espacio público”. Mediante un hilo en la red social, la secretaria de la Función Pública respondió a las críticas hechas al Gobierno Federal por sus señalamientos al movimiento feminista y aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “es el Presidente más feminista de la historia contemporánea”.

Señaló que quien crea que López Obrador y su gobierno “son adversarios a la digna causa de las mujeres se presta a la estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses”.

El sábado, la secretaria de la Función Pública pidió que el 9 de marzo “los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, ante el paro de mujeres que se planea para ese día.

A través de Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve al cabo un #parodehombres. Hizo un llamado a las mujeres para salir y ocupar el espacio público y que los hombres se queden en casa. “Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras”.