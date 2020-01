¿Crees que se puede vivir sin plástico en el 2020?

Tweet on Twitter

SÍ. “Buscando otros recursos para sustituir el plástico. En lo personal, en lugar de comprar agua embotellada, desde mi casa porto agua embotellada; aunque es de plástico, no estoy comprando y tirando más de ese tipo de material”.

Alejandrina González

Enfermera

SÍ. “Para eso podemos utilizar nuestros propios recipientes para que no tengamos que consumir tanto plástico que después se tira; podemos tener botes que se pueden reutilizar. Mis hijos llevan su trate con comida y una botella con agua”.

Naymi Robles

Enfermera

SÍ. “Regresando a los orígenes. Anteriormente se utilizaban otros recipientes para guardar, contener. La leche venía en botellas de vidrio con todas las precauciones que se tienen que tener. Antes se embolsaba en papel de estraza”.

María Romero

Docente

NO. “Para todo nos hace falta. Tuve un problema es cierta tienda porque no me dieron bolsas para llevar mi mercancía. Hace falta que nos den bolsas, ¿dónde voy a llevar mi despensa si estamos acostumbrados en bolsas?”.

Margarita Ku

Ama de casa

SÍ. “La verdad que sí se puede vivir sin plástico, pero a algunos nos da flojera cargar el sabucán o hay quienes piensan que es algo que no está de moda. Pero si te das cuenta, hasta en la sopa hay plástico y ¿cómo estará la salud?”.

Ciudadano

Comerciante