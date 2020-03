Tweet on Twitter

A poco más de un año que se dio el envenenamiento de más de 300 perros callejeros, en la mayoría en la zona céntrica de Ah Kim Pech, donde hasta el momento las autoridades no han dicho quién fue, el viernes por la noche, la historia se repitió en el poblado de Samulá.

En redes sociales, varios ciudadanos denunciaron el envenenamiento de más de diez perros específicamente en la calle Tres de dicho poblado.

Impotencia, indignación y tristeza, fue lo que denunciaron los habitantes de la zona.

“No sé cómo explicar que salí de casa dejando bien a mis mascotas y cuando regreso las encuentro envenenadas dentro de casa, no sé a quién culpar pero es un hecho que me indigna y me entristece muchísimo, eran parte importante de mi vida y mi familia junto a mis perros” declaró en redes sociales una de las víctimas.

Así mismo, hacen un llamado a las autoridades del medio ambiente para que investiguen estos casos, para que puedan castigar a los culpables.