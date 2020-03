Da muestra de su amor

Tweet on Twitter

Hace unos días se cumplió un año más de amor entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez y para comprobar que su romance sigue siendo tan intenso como hace tres años, el exbeisbolista compartió un video con algunos de los mejores momentos que ha compartido con la cantante. Y qué mejor manera de comenzar la romántica celebración que recordando que hace justo un año A-Rod le pidió matrimonio a la Diva del Bronx.

Declara su amor

“Hace un año, en una playa de las Bahamas… Tuve un ataque de nervios, estaba más nervioso de lo que había estado nunca antes en toda mi carrera como deportista, me arrodillé y le hice la pregunta… y dijo que sí”.

“Jennifer, cada momento a tu lado es una bendición. Eres mi mejor amiga, me inspiras, eres una madre increíble y un modelo de conducta a todos los niveles. Macha, me siento muy feliz de estar a tu lado. Gracias por hacer de mi vida algo mejor. No puedo esperar a crear más recuerdos a tu lado. Te quiero #HappyAnniversary”, escribió el deportista.

Sin fecha para la boda

Aunque aún no se concretan los planes de boda, sus miles de fans en el mundo esperan con ansias el momento en que la cantante y el expelotero sellen su amor. De acuerdo con declaraciones del deportista, aún hay muchas cosas por detallar.

“La verdad es que todavía no sé el lugar exacto en el que se va a celebrar. Tampoco qué ropa voy a llevar. Ni siquiera cuándo va a ser. Mi única responsabilidad en todo esto es presentarme allí cuando ella me lo revele”, confesó Rodriguez el pasado septiembre.