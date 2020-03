Tweet on Twitter

Share on Facebook

La actriz Irina Baeva compartió en redes sociales un mensaje en el que manifiesta el ataque que ha recibido por ser “rubia y bella”, luego que un comunicador comentara que la rusa no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres.”Exactamente éste es el tipo de prejuicios que debemos romper y que tanto nos limitan como sociedad. Resulta que si eres rubia y de ojos azules, no puedes ser una mujer empoderada porque no te ha tocado sufrir? Ustedes qué opinan? (sic) #ArribaEva”, escribió la actriz.

Rechazada

Irina deja entrever que más allá de que se diga que la atacan por su romance con Gabriel Soto, ex de Geraldine Bazán, lo que sucede es que no le perdonan su color de piel y ojos.

Todo este malestar detonó el pasado 26 de febrero, cuando la propia Irina compartió una carta para manifestar su postura sobre el desafortunado incidente relacionado con el evento “What a Woman (Women’s Weekend)”, que se realizará este 7 de marzo y en el que ella sería conferencista.