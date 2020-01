Tweet on Twitter

Share on Facebook

El conductor de televisión Juan José Origel, conocido por estar al frente de programas de la farándula mexicana, anunció su retiro de la pantalla chica luego de 24 años de carrera, pues desea descansar.

“Me retiro de los espectáculos, ya, yo creo que ya, ya di lo que tenía que dar, ya me voy, ya hice, ya trabajé, me quiero ir a vivir a otro lado, a ver qué me va a cambiar la vida”, compartió en un programa.

“Me voy. Ya hice, ya trabajé. Me ha ido muy bien, todos me quieren”, destacó en la entrevista, en la que dio a conocer su decisión de abandonar el periodismo farandulero, en el cual deseó suerte a sus compañeros, pero aseguró que “nadie puede ocupar mi lugar”.