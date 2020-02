Desestiman

Tweet on Twitter

Para los campechanos es penoso que el cruce de la avenida Ramón Espínola Blanco por calle Baja Velocidad sea un sitio constante de accidentes, debido a la omisión por parte de las autoridades, ya que a pesar que la situación lleva bastante rato perjudicando, nada se ha hecho para dar solución al problema.

Derrapados y “llegues”

La bronca es que el liso pavimento hidráulico aunado con el tiradero de aguas propicia que los guiadores vehiculares se estampen contra otros carros y que las motos derrapen a cada rato.

Aunado con lo anterior, hasta los peatones se han pasado a caer por lo mismo.

“La otra vez me caí con la moto. Lo que pasa es que se frenan en lo que es el cruce. Esa vez bajaba del cerro con un poquito de velocidad. Al haber agua jabonosa, por la inercia no me impacté contra el taxi que estaba frente de mí, pero sí derrapé”, recordó la maestra Ana Pérez.

Sin cruce peatonal

Los ciudadanos de a pie revelaron que debido a la falta de rayado peatonal, casi nadie les da chance para cruzar la vía. Los quejosos explicaron que aunque no todos, la mayoría prefiere circular a toda velocidad.

Sugerencias

Aunque manifestaron que en las esquinas sí existen señaléticas, nadie conoce quién tiene la preferencia por ser vialidades muy transitadas.

Si bien externaron que la instalación de señales viales más grandes podrían solucionar el problema, los capitalinos señalaron la necesidad de colocar semáforos, o en todo caso la supervisión por parte de elementos de Vialidad.

Nulo patrullaje

Para finalizar con “broche de oro”, los vecinos revelaron que casi no se ve patrullaje en el sector, por tanto: hay maleantes que merodean las colonias aledañas de la urbe campechana.