ECOALIMERIDA19FE

VentaCasas

NVO. Yucatán Resid. Fte. Sn Esteban, ¡Invierta! 1 planta, 6 Habits, terraza, piscina, garage, amplia. p/casa, oficina, empresa, 9201124.

RentaCasas

GRAN San Pedro Cholul, Casa nueva 2 rec. climas, mosquiteros, $7,500. 9999600804 o 9993808361

RENTO Casa en Montebello, amueblada, 3 cuartos, cuarto servicio, piscina. Inf. 9999-55-33-78

VentaTerrenos

VENDO Terreno en Komchén, 9,725 m2, propiedad, calle y luz (da a 2 calles). $350 m2. Inf. 9992 23-86-08

XCUNYA entre el Country Club y Altozano. Terreno de 8,000 M2 80 de fte x 100 fondo con calle blanca. Escritura publica. $450 M2 Inf. 9991-22-88-88

VentaCasas

PENSIONES IV etapa Nva. 3 rec, 3 1/2 baños, cochera 2 autos, bardeada, minimalista 9993-708049 ó 9992-700624

VENDO casa Yucalpetén, terraza , cochera, 2 habitaciones , sala comedor, cocina 1 baño excelente ubicación. inf. 9995 758372

RentaDepartamentos

GARCIA Ginerés DEPTOS. AMUEBLADOS de 1 Habit. Días y meses. Internet. Promoción del mes. 925-62-02 ext. 451 ó 9992 237193

RentaCasas

GARCIA Ginerés rento casa para oficina 2 plantas, calle 30 # 202 entre 23 y 21. Tel. 925-61-06.

SAN DAMIAN 3 rec, 2 c/aire sala-comedor corrido, cubo luz, protect, baño remodelado, cocina. 9993-50-01-39

VentaCasas

CENTRO casa de 3 baños, 2 recamaras, cochera para 2 autos y piscina. 10 m. frente x 24 m. fondo. Calle 74 x 39 y 41 fte parque Iberica. $2´350,000 Inf. 9991-22-88-88

RentaCasas

CENTRO y varios rumbos.Rento Cuartos, Deptos y Casas, C/S muebles e internet, desde $990. mes, 924-19-67 (Whats) 9991-20-59-82

RentaDepartamentos

CENTRO Fte ermita y LINDAVISTA-ISSSTE cuarto indep. 1-2 per, clima, inter, serv. Ubicados. 9993316489

Venta Localcomercial

SANTIAGO edificio con locales calle 70 con 49, amplio, esquina, 780 m2 Inf 9992-41-20-64, 999309-52-34

VentaTerrenos

TERRENO 60×120 m. Propiedad. Xmatkuil. Remato a $100 m2. Informes al telefono celular 9992 42-84-29

Venta

VENDO Martillo Hidráulico JSB Brealzer Mega 416 en buen estado, para utilizar en Retroexcavadora. Inf. al Tel. 926-15-10

Venta Ranchos

RANCHO EN MOTUL Comisaria HILI, 20 Ha, con instalaciones y riego y 22 mil Arobles de Ramon en buena producción. Inf. 9997 385691

Serviciosespecializados

POZOS de Aprovechamiento, desagues, tierras fisicas. Acceso dificil. inf. 945-26-66

AA LIMPIEZA y perforaciones, cualquier profundidad, todos los diametros. Inf. 1670073 ó 9991 93-86-70

LIMPIEZA de sumideros, pozos y molinos, mejoramos presupuesto. Inf.9999-01-54-71

Serviciosespecializados

ACCESIBLES Precios. Limpieza de Pozos profundos, fosas sépticas, caños y trampas de grasa. 941-64-08

CAÑOS, Pozos, sumideros Don Freddy. informes al telefono 945-26-66 y 920 26 62 trabajos urgentes 24H

DESAGUE de fosas, sumideros, molinos, trampas, etc. Servicio rápido y puntual. informes al telefono 285-3050 y 9994 45-4145

Inmobiliarias

TRASPASO o vendo tu casa recupera mucho de lo que pagaste, liquidamos tu deuda, pago efectivo. Háblanos tenemos cartera de clientes. Inf. 9993 225502

RentaCasas

CHICXULUB, 3 rec., 4 baños, piscina, fte. al mar, WI-FI. Julio y Agosto. informes al telefono celular 9999 58-03-62 whats

RentaCasas

SAN Crisanto, rento todo el año, fte al mar, 2 plantas, clima, 3 habits, WI-FI, equipada. piscina. 9992 69-65-46

CompraDepartamentos

ENTRE Chicxulub y Telchac compro depto. o casa pequeña frente al mar. Pago inmediato. Inf. 9993 51-67-82

VentaTerrenos

CARRETERA Chixchulub Uaymitun km 11 reten de policía. Ideal para plaza y locales comerciales. 50 m. fte x 50 fondo. Superficie 2,500 M2. $ 1,500 M2. Escritura pública. 9991-22-88-88

CHELEM- Chuburna, hermosos terrenos 10x25m, ultimos, no te quedes sin uno, desde $190mil. 9999 03-6020

CHICXULUB Pto. Vendo terrenos de 10×30, Km. 10, frente a reten de policía, a 200 mts de la playa, $290,000 c/u. Inf. 9997 38-72-17

VentaTerrenos

UMAN a 1 cuadra SAN Lorenzo terreno de 25×62 amurallado en L, $250m2. Inf. 9992-682644, 9997-397776

Animales

Clínicasy veterinarias

VETERINARIO a domicilio 9991138289 garrapata, plagas, fumigo perro y patio. Cirugías. Urgencias 9872263

Técnicos en reparacióny refacciones

A domicilio aire boiler estufa lavadora refrigerador. informes al telefono 922-81-26, 9992-44-70-02. Garantía 60 días. Buen precio

Técnicos en reparación

A domicilio refris, lavadoras secadoras, Tec. Martín Arroniz honesto, puntual 9993 10-12-47 Dios les bendiga

ELECTRICIDAD, plomería en general en baños, bombas, calentadores, 24 horas. Inf. 9994-41-91-02, 9995-32-72-35

TECNICOS en lavadoras, refrigeradores, climas. Centro de servicio Sang sun Mabe, Lg. 9992-24-79-04

Vídeo

BASES para TV, LCD, plasmas, bases para horno, Etc. Instalación Gratuita. Informes al 9994-37-16-13

Compras diversas

AIRES Acond, todo tipo de chatarra, autos y archivo muerto. Mejoro Precios. 9991-94-40-04, 9993-92-27-63

AIRES acondicionados aluminio, autos, archivo y todo tipo de chatarra. Inf. Cel. 9992.76.33.74

AIRES. Compro de ventana desde $350, MiniSplit desde $500, descompuesto, antigüos modernos 9991307252

COMPRO ropa buena, estufas, trastes, lote de juguetes y varios. 9991 41-49-98, 289-49-82 Eloisa y Pedro

COMPRO sala, comedores, recámaras, todo tipo muebles, en buen estado. Pago bien. 9201721, 9992360125

Educación

Guarderias

CENDI Monte Líbano, S.C.P., guardería gratuita para madres trabajadoras con IMSS. 54 No. 493 x 57 y 59, Centro. Tel. 924-39-86.

Préstamos

A ahora Dinero INMEDIATO, garantía predial, intereses bajos, sin plazo forzoso. Inf. 9992 51-28-78

PRESTAMO a comercios, pollerías, tienda de abarrotes, papelerÍa, frutería. Inf. 9994 11 44 33 9997 37 22 21

PRESTAMOS 100% Confiables, 10 años de experiencia. Desde el 3% de interes sobre Autos y Propiedades. Llame Ya al 9999 96-38-68

PRESTAMOS Hasta de $300,000 para Jubilados y Pensionados. Imss, Issste, CFE, Pemex, Isstey. No consultamos Buró. 9993-53-58-72

PRÉSTAMOS hipotecarios desde $100mil, facilidades, saldos insolutos. Todo Notaría 9996431442. Seguridad

PRÉSTAMOS Hipotecarios, desde 30 mil, interés desde el 3%, trámite seguro, entrega en 24 horas. Inf. 9993-247-618

REQUISITO: tener casa o terreno aunque deba infonavit foviste etc. Entrega día siguiente informes al 9992944055

Negocios

NEGOCIO de agua purificada nuevo, zona Brisas por cambio de residencia con o sin local Cel. 8110601178

TRASPASO planchaduria funcionando por cambio de residencia zona Miguel Aleman Cel. 8110601178

Negocios

VENTA O RENTA de expendio de cerveza, Inf. 9991-19-64-95

Productos y servicios

CORTE y poda de árboles, limpieza de terreno, etc. 9991-40-74-91, 9994 32 39 71

Ventas diversas

CLÓSETS, cocinas y persianas de PVC y enrollables, venta y reparación, precios reales 922-38-70, 91 27 05 09

VENDO todo por cierre de papeleria, Vitrina, copiadora anaqueles, Material Etc. 9991 9106 86 y 999127 26 73

VENTA de Placas de Taxi. Excelente Inversión. Inf. 9991-74-63-84

Administrativos

L.A.E. y Lic. Mercadotecnia/Secretaria facturista. Inf. en Km 11 carr. Mérida Valladolid (bodega amarilla)

SECRETARIA Administrativa viva cerva de la zona (plan de Ayala Sur/Ixmatkuil) conocimientos paqueteria Ofice Facturacion Preparatoria concluida Organizada y Proactiva Responsable. interesadas enviar solicito a sanangel2017@hotmail.com

SECRETARIA con experiencia en impresión digital, Excel y atención a clientes Cel 9992 401394

SECRETARIA conocimiento de paquetería office y facturación, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. presentarse con currículum en calle 74-A entre 39 y 41 No. 441 Centro, 9999 20 16 55.

Operativos

10 Muchachas para atención al cliente, edad de 18 a 30 años, tiempo completo, sueldo $1,300 más bonos y comisiones, aproximadamente hasta $2,200 semanal. C 65 #475 x 54 y 56 Centro Dulcería La Rosita

2 Ayudantes en general. Calle 33 #195 x 18 y 20 García Ginerés. Informes: 9991 54-09-57

AUXILIAR de almacén, con licencia, conocimientos ferro-eléctrico, referencias. 56 # 472-C con 55 Centro.

AYUDANTE cocina mujer 18-28 años, zona montecristo, 1000 semanal. Info: 9991041296.

Operativos

AYUDANTE de Cocina, turno vespertino. Calle 12 No. 84 x 31 y 29 Col México Baguettes Café

AYUDANTE de Cocina, turno vespertino. Calle 39 No. 319 x 18 y 20 Leandro Valle. Baguettes Café

AYUDANTE Para Deshuesadero de 8 a 6 p.m. , responsable y con disponibilidad de horario. inf. 9996 37-06-76

AYUDANTE pintor, de muebles buen sueldo 5-B #251 x 22 y 22-A, Juan B Sosa Tel: 988 51 04 y cel. 9999 490104

AYUDANTES de carpinteros avanzados y ayudantes de pintor. taller por Cohete Circuito C.9994 05-15-56

CARPICENTER, solicita: 2 Carpinteros oficiales, 4 Pintores con experiencia. Urge. Col. Fco. Villa Ote. Inf. 9992-31-27-31 José Liscano.

CARPINTERO. AYUDANTE CARPINTERO INSTALADOR. Prestaciones (IMSS) Informes: 9999.58.43.21

CARPINTEROS y Pintores con experiencia, sueldo o destajo. Prestaciones ley (IMSS e Infonavit) 9999-47-68-88.

CHICAS les guste o sepan bailar o cantar o tocar algún instrumento, para trabajo por eventos. 9991-93-68-69

CHOFER/DILIGENCIERO indispensable de 18 a 35 años, con licencia vigente, sueldo $1,250 semanal. Inf. 9431554

CHOFER-CARGADOR 28-40 años p/ rentadora de mobiliario, lic. de chofer, buen estado físico,disp. horario en fines de semana, lunes a sábado 9am a 6pm. base $1400 sem+extras, comida diaria y transporte gratis desde centro, prestaciones ley. SOLO WATS 9991117311. CONTRATACIÓN INMEDIATA cumpliendo requisitos.

CHOFER-CARGADOR de 20 a 40 años, traer solicitud elaborada en la calle 64 no.515 x 63 y 65 centro.

CHOFER-VENDEDOR, lic. vigente, pintura y material construcción, buena actitud. 316.43.21 y 9991 552796

EMPRESA Mueblera solicita: Vendedor con conocimientos del ramo mueblero, con vehículo. Inf. Carr. Mérida-Tixkokob. 9993 15 37 25

Operativos

COCINERA y Repartidor. Para fraccionamiento Del Arco. Informes al cel. 9992 02 94 46

DRIVE IN solicita ayudante de cocina Ave. Colón #506-D x 62 y 62-A. Tel. 925-54-90. Sr. David de 6 p.m. en adel. Mar a dom

ELECTROMECÁNICO Automotriz con herramientas. Urge Inf. 941-70-33 y al Cel. 9992 71-70-61 Cordemex.

EMPRESA Mueblera solicita: pintor de muebles de madera y Carpintero, con experiencia. Inf. Carr. Mérida-Tixkokob. 9992 63-10-43

EMPRESA Mueblera solicita:Instalador de piedra, con experiencia. Inf. Carr. Mérida-Tixkokob. 9992 63-10-43

GANE dinero desde casa, actividad inmediata 180 D Citas al 9994 09 57 15

HERRERO viva rumbo a carr. Progreso, Temozón, Xcanatun, Las Américas, Dzitya. Tel. 9991 34-18-26

JEFE de bodega y operaciones para empresa de renta de mobiliario, experiencia en logística, responsable de inventarios, manejo de personal, liderazgo, disponibilidad de horario y fines de semana,licencia de chofer, buen estado físico . 35-45 años. Sueldo inicial $10,000. Después $12,000. Prestaciones de ley. Enviar currículum. rechum22adm@gmail.com.

LAVANDERÍA ARA, Solicita: Personal de Mantto, en gral. lavadora, secadora y Chofer-Ayudante. 9991-27-08-64

MECÁNICO Avanzado Diesel y/o Gasolina, sueldo según aptitudes. Prestaciones de ley. Citas al 9999- 70-09-17

MECANICO Traer solicitud elaborada a la calle 52-A # 640-G entre 97 y 99 Dolores Otero. Entrevistas de 8 a 1pm y de 3 a 5pm Tel. 932-14-71

MODISTA experta en patronaje, corte y confección de ropa. Informes al cel. 9992-421-739

MODISTA responsable, experta en ajuste de vestidos de novia 9999 472426

MODISTA, Sastre y costurer@, manejo máquina industrial, horario flexible, pago semanal. 9993-33-37-37

PROMOTOR sexo masculino, secundaria. Enviar CV a jvalencia@unkilodeayuda.org.mx

Operativos

MUCHACHA p/servicio doméstico ,18 años, responsable, salida semanal, le gusten los niños. 9994-751227

MUJERES y amas de casa para cosmetica waterproof, excelentes ingresos $$$. WhatsApp 9994 08 85 77 y 9995 16 80 39

OBRERO Cargador Acudir a C. 43 # 543-A entre 72 y 74 Centro. Entrevistas de lunes a viernes 9 a.m. a 12 i.m.

OBREROS elabora tortas, rebanadores de carnes frías, buen sueldo, pago semanal. Contratación inmediata, Acudir C.13 #77 x Av. 6 y 4 Felipe Carrillo Pto Nte.

PERSONAL de costura con experiencia en corte y confección, ambos sexos. Inf. 305-29-57

Operativos

PERSONAL Femenino 18 a 25 años. sueldo $1,200 semanal fabrica dulces c14 x21 y 23 Chichi Suarez 9999 00-73-11

POR apertura de nuevo Restaurante solicito: Meseros (as), Cajeras. Barman. Cocineros (as). Auxiliar de cocina. Informes 944-44-91 o Calle 37 No 352-A x 28 y 30 Emiliano Zapata Norte

POR apertura solicito: Mecanico, Hojalatero y Pintor, requisitos: Edad de 25 a 35 años, con experiencia minima de 3 años. Interesados enviar C.V. a: contratacionesrhlj@gmail.com

RECAMARERA 25 a 45 años, capacitamos. Traer solicitud. Hotel San José C 63 # 503-G x 62 y 64 Centro.

Operativos

SOLDADOR estructurero, Hojalatero, Pintor automotriz, Soldador Argonero, Inf. 929.02.81, 9993.49.64.00

SUPER Chicharronería El Rinconcito de Xcalachén solicita: Ayudante General para el área de Limpieza y Cocina y CHOFER, disponibilidad de horario. Con muchas ganas de trabajar. Sueldo $1,000 en adelante según aptitudes. Calle 35 x 10 y 12 Santa María Chuburná, Ave. principal a Chichí Suárez. 9999 58-02-78

VENDEDOR de mostrador 20 a 35 años, experiencia en ramo automotriz C 55 #422 x 42 y 44 Centro, de 9 a 6 pm

VENDEDOR(A)S Perfumes G Centro $1,000, Plaza y Macroplaza $1,200, De 2:30 a 9:30pm Inf. 9991-49-97-55

Profesionales

INGENIERO Civil con experiencia, con vehículo propio, sexo indistinto. Buen sueldo. Enviar Currículum a cocomsa@hotmail.com o traer a calle 19 #119 x 16 y 22 Fracc. Brisas.

PASANTE de Contaduría para despacho contable. Inf. 987-08-85, 987-09-13 de 9 am a 6 pm., de Lunes a Viernes

Pasantes

ESTUDIANTE de 5 semestre en adelante de Ingenieria Civil y/o Técnico civil, Inf. 316-43-21 ó 9991 55 27 96

Serviciodoméstico

MOZO o Muchacha por dias, sepa aseo de casa, con referencias, Antecedentes No Penales. Citas 941.86.82

Serviciodoméstico

COCINERA, con experiencia, actitud de servicio, honesta y con iniciativa. Se ofrece buen sueldo según desempeño, prestaciones de ley y buen ambiente de trabajo. comunicarse al 9999 65 66 52 y llevar solicitud de empleo y 2 cartas de recomendación.

COCINERA, con experiencia, referencias, salida semanal. Informes 9991 01 12 77

EMPLEADA doméstica entre 20 y 45 años, con actitud de servicio, honesta y con iniciativa. Se ofrece buen sueldo según desempeño, prestaciones de ley y buen ambiente de trabajo. Interesadas comunicarse a 9999 65 66 52 y llevar solicitud de empleo y 2 cartas de recomendación.

EMPLEADA doméstica que ayude en parte de la limpieza del hogar y cuidado de un niño. Salida semanal de lunes a sábado, que tenga referencias de trabajos anteriores, casa chica y buena paga. Contacto: 9991630104

MOZO con actitud de servicio, honesto y disponibilidad de horario. se ofrece buen sueldo según desempeño, prestaciones de ley y buen ambiente de trabajo. Interesados comunicarse al 9999 65 66 52 y llevar solicitud de empleo y 2 cartas de recomendación.

MUJER para cuidar persona mayor, cada 15 días, entrando viernes a las 3pm saliendo lunes 8am, $850. Inf. 9994 81-13-74, 9992 78-08-19

NIÑERA salida quincenal, $1,800. Inf. 9613-52-73-92, 9993-66-83-76 y 8123-50-29-69 contactar vía whatsapp

SEÑORA Fija para cuidar niño, entrada lunes y salida domingo. Responsable. Buen sueldo. Cel. 9991 56 23 73

SEÑORA mediana edad, para estar pendiente de persona enferma y hacer limpieza de casa salida semanal. Inf. al 926-32-31

SEÑORA responsable con experiencia para cuidar señora mayor, arreglo de casa, solo fines de semana. inf 999 955 2072

SERVICIO doméstico para quedar a dormir para limpieza gral cocinar, lavar y planchar Inf. 9811134492

Bolsade trabajo

MODISTA con experiencia en vestidos de noche. Informes al 9992 924 647 o 9992 733 334

Ventas

VENDEDORA de 23-35 años, con secundaria, Trabajo en el Interior del Aeropuerto. Ofrecemos: Pago Semanal, Prestaciones de Ley, Bonos p/ventas. Citas 9993-869541 Horario de 8:30 a 16:30 hrs

Ventas

VENDEDORES (AS) expertos en venta de boletos de Instituciones, con fines no lucrativos, referencias comprobables, buena presentación, sin miedo a ganar altas comisiones, 1/2 tiempo o completo, logro de metas, con vehículo, solicitud elaborada. citas 9994 81 41 64

Automóviles y camionetasVenta

Chevrolet

VENDO Camioneta Chevrolet Mod. 83, buen estado, Venta de Máquina para Moler Hielo y Dobladora Verson. Tel. 9451012 y 9451099.

Dodge

RAM 1500, 2012, est. clima, 4×2, cabina regular, 5 vels, vidrios manuales, documentos al día. 9995 119549

Ford

F-150 XL cabina regular, blanca, mod. 2013. aut. clima, estereo, al día. buen estado. Inf. 9991 27-32-72

F-150, 2011, aut. clima, vidrios manuales, cabina regular. documentos al día, buen estado. 9995 11 95 49

Honda

CIVIC EX 2015, 4 puertas, T.A. quemacocos, unico dueño, .64,000km. impecable Inf. 9999 00-58-06

Peugeot

PEUGEOT 206 mod. 2005, 4 puertas, 4 cil. elect. clima, estandard, impecable. inf. 9994-37-43-33.

Volkswagen

JETTA Clásico 2012, estd., clima, hidráulica, 100% original. C. 41 #228 x 20 y 20-B Petcanché. 9993-09-73-25

Mazda

MAZDA 6 Mod. 2009, aut, clima, elec, quemacoco, buen estado, servicio de agencia, al día. 9999-55-06-49