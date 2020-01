ecolaiemrida28

Tweet on Twitter

VentaDepartamentos

ALEMAN Depto. 2 rec. 2 baños, sala, comedor, cocina, lavadero, estacionamiento, 79 m2. 9992 747762

VentaTerrenos

CHUBURNA amplio terreno bardeado, en esquina, a 2 cuadras Av. Tecnológico. Inf. 289-19-17 y 9991-73-28-44

VentaCasas

OPORTUNIDAD Juan Pablo II Remodelada, amplia, 2 rec. bardeada sala-comedor corrido, terrazas. 9991272344

TraspasoCasas

PARAÍSO Caucel de Oportunidad, 2 habits, cocina con barra, de 7×19 pido $185mil, $4,200 mes 9999-58-39-07

TraspasoCasas

PIEDRA de Agua, 2 habits, protectores, barda. Traspaso $110,000, pago mes $1,300. Inf. 289-19-17 y 9991-73-28-44

VentaCasas

CENTRO casa de 3 baños, 2 recamaras, cochera para 2 autos y piscina. 10 m. frente x 24 m. fondo. Calle 74 x 39 y 41 entre Santa Ana y Santiago. Inf. 9991-22-88-88

RentaDepartamentos

MIRAFLORES, Bojorquez, Meliton, San Cristobal, Umán, desde $990. mes. Rento Cuartos y Casas. 924-19-67, 9991-20-59-82 (WhatsApp)

Venta Localcomercial

SANTIAGO edificio con locales calle 70 con 49, amplio, esquina, 780 m2 Inf 9992-41-20-64, 999309-52-34

VentaCasas

NUEVA Mayapán, casa, 2 habits, porche techado, bardeada con portón, Inf. 289-19-17 y 9991-73-28-44

VentaTerrenos

CHICHI SUAREZ en venta lotes de 20×50 1 esquina, bardeado. calle 31-A por 22 y 24. Inf. 9993-35-07-10

TraspasoCasas

MULCHECHEN casa en esquina, 2 habits, bardeada, $90,000, bien ubicado. Inf. 289-19-17 y 9991-73-28-44

Renta

POZOS profundos, fosas, piscinas, excavacion. Renta de Retro y Compresor. Inf. Cel. 9999 70-04-32

Serviciosespecializados

AA LIMPIEZA y perforaciones, cualquier profundidad, todos los diametros. Inf. 1670073 ó 9991 93-86-70

ACCESIBLES Precios. Limpieza de Pozos profundos, fosas sépticas, caños y trampas de grasa. Informes al tel. 941-64-08

Inmobiliarias

COMPRO Casa Norte, Poniente y Oriente, de 200 a 500 mil, pago enseguida, aun c/hipotecas. Informes al cel. 9994 49-24-96

Serviciosespecializados

DESAGUE de fosas, sumideros, molinos, trampas, etc. Servicio rápido y puntual. Tel. 285-3050 y 9994 45-4145

LIMPIEZA de sumideros, pozos y molinos, mejoramos presupuesto. Inf. 9999-01-54-71

VentaTerrenos

CARRETERA Chixchulub Uaymitun km 11 reten de policía. Ideal para plaza y locales comerciales. 50 m. fte x 50 fondo. Superficie 2,500 M2. $ 1,500 M2. Escritura pública. Informes al celular. 9991-22-88-88

CHICXULUB Pto. Vendo terrenos de 10×30, Km. 10, frente a reten de policía, a 200 mts de la playa, $290,000 c/u. Inf. 9997 38-72-17

VentaTerrenos

MOLAS 86 Ha. acceso en pavimento, cruzan línea de alta tensión, Propiedad privada $45 m2. Informes al cel. 9991 21-34-51

VentaTerrenos

SITPACH Terrenos 20x50m Esquina. servcios de luz, pozo profundo. Informes al 9993-350710

TELCHAC PUEBLO 1 Ha. ó por lote. Cuarto con baño, terreno bardeado. Todos servicios. 9993-35-07-10

Animales

Clínicasy veterinarias

VETERINARIO a domicilio 9991138289 garrapata, plagas, fumigo perro y patio. Cirugías. Urgencias 9872263

Artículos electrónicos

Técnicos en reparacióny refacciones

A domicilio aire boiler estufa lavadora refrigerador. 922-81-26, 9992-44-70-02. Garantía 60 días. Buen precio

A domicilio refrigeradores, lavadoras, Reparación, cambio hule puerta, economico, rápido. 9991-347593

A domicilio refris, lavadoras secadoras, Tec. Martín Arroniz honesto, puntual 9993 10-12-47 Dios les bendiga

AIRES acondicionados, instalación, mantenimiento y reparación, serv. 24 Horas, con garantía 9992-97-87-98

ELECTRICIDAD, plomería en general en baños, bombas, calentadores y albañileria, 24 horas. Inf. 9995-32-72-35

YA no la cargues!! Reparación de Pantallas Led y Smart a Domicilio, 6 meses de garantía 9991-20-44-91

Compras diversas

AIRES Acond, todo tipo de chatarra, autos y archivo muerto. Mejoro Precios. Informes al cel. 9991-94-40-04, 9995-93-58-46

AIRES acondicionados aluminio, autos, archivo y todo tipo de chatarra. Inf. Cel. 9992.76.33.74

AIRES acondicionados ventana, minisplit, autos en mal estado, chatarra Inf 9993-38-47-51 o 9991918034

COMPRO a buen precio salas, comedores, recámaras y todo tipo de muebles de hogar 9994 424424,912 3363

Compras diversas

COMPRO ropa buena, estufas, trastes, lote de juguetes y varios. 9991 41-49-98, 289-49-82 Eloisa y Pedro

COMPRO sala, comedores, recámaras, todo tipo muebles, en buen estado. Pago bien. 9201721, 9992360125

Educación

Guarderias

CENDI Monte Líbano, S.C.P., guardería gratuita para madres trabajadoras con IMSS. 54 No. 493 x 57 y 59, Centro. Informes al telefono. 924-39-86.

Excursiones

EXCURSION de Verano del 11 al 25 de Julio 2020, México, Chihuahua etc 9991 459052. Cristina. Pague poco a poco

Negocios

Inversionistas

SOLICITO Inversionista para compra-venta de predios economicos. a su nombre. informes 9994 49-24-96.

SOLICITO Inversionista puedo pagar el 2%, doy amplia garantía en el Norte. informes 9994 49-24-96.

Préstamos

PRESTAMO a comercios, pollerías, tienda de abarrotes, papelerÍa, frutería. Informes al cel. 9994 11 44 33 9997 37 22 21

PRESTAMO sencillo. Trámite rápido y pocos requisitos. Compruebelo. Inf. 9994-93-42-50

PRESTAMOS $5, $10, $15,$20 en adelante sin aval, ni garantía, no checamos buro, Informes al cel. 9999 006878, 9995 04.52.70

Préstamos

REQUISITO: tener casa o terreno aunque deba infonavit foviste etc. Entrega día siguiente 9992944055

Negocios

VENDO placa F.U.T.V Informes: 99 91 39 44 44 y Cel: 99 91 72 08 76

Productos y servicios

ARBOLES, corte, jardinería y poda. Fletes , desalojos. Limpieza de terrenos – Tel. 9994 36 3834

CORTE y poda de árboles, limpieza de terreno, etc. 9991-40-74-91, 9994 32 39 71

ESPECIALISTAS-PENSIONES con más de 15 años de Experiencia. Agenda Cita. Tel. (999) 518-08-85

Ventas diversas

CLÓSETS, cocinas y persianas de PVC y enrollables, venta y reparación, precios reales Informes al tel. 922-38-70, 91 27 05 09

Administrativos

ASISTENTE para titular de empresa y Auxiliar de recepción con horario cortado y prestaciones. Interesadas Enviar CV con foto a correo: gabrielarodri185@hotmail.com

Operativos

10 Muchachas para atención al cliente, edad de 18 a 30 años, tiempo completo, sueldo $1,300 más bonos y comisiones, aproximadamente hasta $2,200 semanal. C 65 #475 x 54 y 56 Centro Dulcería La Rosita

AUXILIAR de almacén, con licencia, conocimientos ferro-eléctrico, referencias. 56 # 472-C con 55 Centro.

Operativos

AYUDANTE de cocina, tiempo completo de 9 a 6 pm. Buen Sueldo más Estimulos, Buen ambiente de Trabajo. Cocina Liz. c.15 por 56 y 58 Fte. Plaza Dorada

ALUMINIEROS y Ayudantes de aluminiero para trabajar por el rumbo Dzitya. Inf 9992 715383

AUXILIAR de limpieza para cubre turnos. Interesados presentarse con solicitud elaborada en calle 66 No. 551 x 65 y 67 centro. Tel (999)291-65-83, disponibilidad de horario, buen sueldo y prestaciones de ley, contratación inmediata.

AYUDANTE de cocina, cómodo horario, Excelente sueldo y bonos, viva rumbo oriente. Inf. 9992 45-72-71

AYUDANTE estacionamiento y limpieza. 61 #485 con 56, estacionamiento Premier. Solicitud elaborada.

CARPINTERO y pintor buen sueldo 5-B #251 x 22 y 22-A, Juan B Sosa Tel: 988 51 04 y cel. 9999 490104

CARPINTEROS y Pintores de muebles de madera. A sueldo o destajo (Prestaciones de ley) Informes al cel. 9999-47-68-88

CHOFER amplia experiecia en manejo ciudad y carretera, documentos en regla. inf 9932 564014

CHOFER de l a v 12 a 9 pm y sábado de 10 a 6 pm en calle 41 # 312 x 34 y 36 san Ramón nte. cel. 9992926164

COSTURERA sepa armado de todo tipo de prendas. Recta y Over. Lunes a sábado. Inf. 490-12-88 cel. 9993-31-11-30

DILIGENCIERO, maneje moto con experiencia y licencia vigente. Presentarse a calle 46 No. 407 por 65 Centro.

DOBLADORA para lavandería, viva cerca Las Aguilas, Cholul, col. Maya, Montecarlo, Altabrisa, entre 25 a 45 años. Inf. 9991 795549 o 9999 5516-82

DRIVE IN solicita Pizzero o Ayudante. Ave. Colón #506-D x 62 y 62-A. Tel. 925-54-90. Sr. David de 5 p.m. en adelante.

EMPLEADA joven, soltera, para elaboración de Artesanias, con ganas de aprender. Inf. 927-32-47

PINTOR con experiencia y referencias, trabajo fijo, buen sueldo. Inf. 9995 76-72-01

Operativos

EMPLEADAS para lavandería, de Lunes a sábado. Sueldo + bono + comisión. Inf. 9991-78-10-74

EMPRESA solicita: Estafeta de 25 a 45 años, sin problema de horario, ambos sexos, con licencia de motociclista y chofer vigente. Inf. de lunes a viernes de 10 a 5 pm al tel. 927-06-29

EMPRESA TEXTIL solicita:Costurera recta, over y cover, de lunes a viernes $1,200. Inf 9991 59-85-63

ENCARGADA de Mostrador para tintorería, facilidad de palabra, buena presentación. Informes al celular. 9994 70-31-12

ESTILISTA profesional y pedicurista para estetica en Montes de Ame. Informes al 9993 90 71 83

JOVEN para ayudante de actividades diversas, con disponibilidad de horario, de 18 años en adelante, conocimientos de computación. Presentarse en: c. 62 No. 593 x 75 y 77 centro de 9 a 12 i.m. y de 5 a 8 pm.

LAVADORES y Estéticos, con experiencia y CAJERA para autolavado en zona norte. Buen sueldo, prestaciones de ley (IMSS), de18 a 40 años, Inf. 9991-18-34-39

Operativos

INSTALADORES experiencia soldadura, licencia de chofer y manejo de lonas y viniles. Inf. 9932-56-40-14

LAVADOR de autos, con experiencia, lavar interiores, pulir faros, viva cerca de la López Mateos. Informes al tel. 926-79-56

LLANTERO, disponibilidad de horario IMSS, prestaciones de ley. C 121 x 52 y 52-A Vulcanizadora Herrera C.

MUJERES y amas de casa para cosmetica waterproof, excelentes ingresos $$$. WhatsApp 9994 08 85 77 y 9995 16 80 39

PERSONAL de Carpintería para taller ubicado en la colonia Roma. Experiencia previa requerida, Sueldo fijo. 9993-514645 ó 981004133

Operativos

POR apertura de nuevo Restaurante solicito: Meseros (as), Cajeras. Barman. Cocineros (as). Auxiliar de cocina. Informes 944-44-91 o Calle 37 No 352-A x 28 y 30 Emiliano Zapata Norte

OBRERO Cargador Acudir a C. 43 # 543-A entre 72 y 74 Centro. Entrevistas de lunes a viernes 9 a.m. a 12 i.m.

OPERADORES para Empresa de transporte Publica foranea, con licencia de transporte, Tel 9991-27-05-90

PANADERO – Hornero, con experiencia. Informes Calle 28 # 576 con 26 Azcorra. Panadería Los Charros. Urge

PANADERO, ayudante de panadero y repartidor, 39-B x 136 -140 #380 San Francisco el Porvenir, La Luchita

Operativos

SE solicita: Hojalatero, Pintor y Secretaria, con experiencia, pago semanal. Inf. 920-22-01 ó 9994-51-23-32

VENDEDOR de mostrador para farmacia, experiencia, viva por oriente. Inf. 982-36-91 ó 9991 83 16 68

SOLICITO EMPLEADOS para Jardinería y Vivero. Pago Semanal, Prestaciones de Ley. Informes al tel. 2878745, 9995 809254.

Operativos

TÉCNICO, experiencia en instalación de equipos industriales, barreras, puertas seccionales, metálicas, rampas de andén, etc. excelente manejo de soldadura eléctrica y electrónica, comunicarse al 9992 758777

Profesionales

LICENCIADA en Derecho, con dominio en Mercantil y Familiar con auto. Inf. 932-32-53 what 9995-47-40-96

MAESTRA/O de Literatura, titulada en carrera afin. Dar clases en prepa matutina, Centro, Mérida. Enviar C.V. a prepafcp@sureste.com

Serviciodoméstico

COCINERA, para casa particular, con experiencia, referencias, salida semanal. informes 9991 01 12 77

MOZO fijo de lunes a sabado edad de 25 a 40 años. con referencias, buen sueldo. inf. 9992 39 93 29

MUCHACHA labores domésticas, con experiencia, sepa cocinar, 25 años en adelante, salida semanal, con referencias. 9999 70 08 09

PERSONA sepa cocinar y lavar ropa para 2 personas. con referencias. salida semanal. muy buen sueldo inf. 9992 17 26 30

SEÑORA de Pueblo, sepa cocinar y planchar, $1,000, salida viernes. Familia sin niños. Inf. 9991 978711

Serviciodoméstico

SEÑORA mediana edad, para limpieza general de casa y otros. salida semanal. Inf. al 926-32-31

Ventas

AGENTE DE VENTAS COMISIONISTA con experiencia, gane hasta $10,000 mensual o mas vendiendo espacios publicitarios, para revista reconocida en Mérida. Ofrecemos: apoyo enonómico y magníficas comisiones. Inf. 9992 58-79-72

VENDEDOR (A), para botanas. Calle 81 No. 558-A entre 80 y 82 centro, portón negro grande.

VENDEDORES(AS) de cambaceo experiencia, comisión inmediata. Colchas por catálogo. Sr. Cruz 9999 556642

Bolsade trabajo

MODISTA y costurera con experiencia en vestidos de noche, ofrecemos excelente sueldo, mas bono por desempeño. Informes al 9992-73-33-34 y 9992-92-46-47.

Automóviles y camionetasVenta

Chevrolet

AVEO LT 2015, Estd., al día, 75 mil kms., Clima. 94 #530 x 11-A-1, Esq. Resid. Pensiones VII etapa. 9997 40-01-71

Dodge

RAM 1500, mod. 2012 std clima. Attitude 2012, aut. clima, documentos al día, . Inf. 9995 11-95-49

Ford

SUPER Dutty “Diesel”, cabina y media con jalón para remolque ganadero cuello de ganzo, muy buen estado. Calle 31-A #193 x 22 y 24 Col. Alemán, Hrs. de oficina

Honda

BR-V Mod. 2018, 3 filas, 16,000 Kms, $270,000. inf. 9991-69-06-75

Toyota

AVANZA 2016, único dueño, magnífico estado, 50,000 Km. Inf. 9991 74-74-66 y 9992 00-41-87

CAMRY 2007, L.E. auto., 4 cil. 167,000 KM. impecable. factura original. Mérida $86mil. inf. 9991 284702

SE vende camioneta Toyota Sienna XLE Año: 2006, kilometraje: 200,000 Km, color exterior: Blanco, color interior: Gris. Información 999 122 7931.

Mitsubishi

LANCER 2010, estd. clima, vidrios eléct. Outlander 2010, aut. clima, documentos al día. Inf. 9995 119549

Mazda

MAZDA 6 Mod. 2009, buen estado. Servicios de agencia. Al día Inf. 9999-550649