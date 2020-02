ecolaimerida005

Tweet on Twitter

VentaCasas

PARAISO Maya. Venta 2 rec. 1.5 baños, cochera, aires, Internet. $1,600,000. Trato directo. Informes al celular. 9991 508503

RentaDepartamentos

NORTE Cholul amueblados, todos los servicios 1 y 2 rec. $5,200. cerca Campus y Modelo Informes al cel. 9991 544397

Venta Localcomercial

XCANATUN fte. pque industrial no contaminantes, carr a progreso. Vendo bodega de 800 m2, con baño y oficina, terreno 1,359m2 , $1,835,000 cel 9999 47 81 32

VentaTerrenos

SAN Ignacio, lotes de inversion, excelente ubicacion, carr. Dzidzilche. Inf. 9999-65-4710, 9999-68-5281

VentaCasas

JUAN Pablo II Bonita casa c/2 habits, de 8×20, bardeada con reja, cerca paseo verde. Inf. 9995-09-22-85

TraspasoCasas

JUAN Pablo II, Venta o traspaso, pago mensual de $1,200, 1 planta, 3 Habits., Informes al celular: 9993-358066

VentaTerrenos

CAUCEL. Urge. Remato 3 terrenos de 70 x 120 m. Menos de su valor catastral. Inf. 9991-54-37-49

VentaCasas

CENTRO casa de 3 baños, 2 recamaras, cochera para 2 autos y piscina. 10 m. frente x 24 m. fondo. Calle 74 x 39 y 41 entre Santa Ana y Santiago. Informes al cel. 9991-22-88-88

RentaCasas

CENTRO y varios rumbos.Rento Cuartos, Deptos y Casas, C/S muebles e internet, desde $990. mes, 924-19-67 (Whats) 9991-20-59-82

Venta Localcomercial

SANTIAGO edificio con locales calle 70 con 49, amplio, esquina, 780 m2 Informes al celular. 9992-41-20-64, 9993 09-52-34

VentaTerrenos

CENTRO calle 67 #382-C x 28 y 30, 953.40 m2, buena ubicación, libre de gravamen. Comunicarse al cel. 9999 47-73-65.

VentaCasas

VERGEL III P. baja Esq. 5×20, 2 habits, sala comedor y cocina separado, garage, acepto creditos 9995092285

Renta

POZOS de Aprovechamiento, desagues, tierras fisicas. Acceso dificil. inf. 945-26-66

POZOS de 18 m. con ademe de 4″ $3,200. Anclajes y tierras físicas. Inf. 986-50-47 y 9992 35-19-65

Serviciosespecializados

ACCESIBLES Precios. Limpieza de Pozos profundos, fosas sépticas, caños y trampas de grasa. Informes al tel. 941-64-08

CAÑOS, Pozos, sumideros Don Freddy. Informes al tel. 945-26-66 y 920 26 62 trabajos urgentes 24H

DESAGUE de fosas, sumideros, molinos, trampas, etc. Servicio rápido y puntual. Informes al tel. 285-3050 y 9994 45-4145

Serviciosespecializados

LIMPIEZA DE FOSAS Y CAÑOS “DON JOSE” 50 AÑOS NOS RESPALDAN. CEL. 9991916937 Y 9992799768

LIMPIEZA de sumideros, pozos y molinos, mejoramos presupuesto. Inf. 9999-015471

VentaTerrenos

CARRETERA Chixchulub Uaymitun km 11 reten de policía. Ideal para plaza y locales comerciales. 50 m. fte x 50 fondo. Superficie 2,500 M2. $ 1,500 M2. Escritura pública. 9991-22-88-88

Animales

Clínicasy veterinarias

VETERINARIO a domicilio 9991138289 garrapata, plagas, fumigo perro y patio. Cirugías. Urgencias. 9872263

Artículos electrónicos

Técnicos en reparacióny refacciones

A A domicilio, Climas, Instalación, electricidad y plomería, urgentes, c/garantía 9991 069312, 1820455

Técnicos en reparacióny refacciones

A domicilio aire boiler estufa lavadora refrigerador. 922-81-26, 9992-44-70-02. Garantía 60 días. Buen precio

A domicilio refrigeradores, lavadoras, Reparación, cambio hule puerta, economico, rápido. 9991-347593

A domicilio refris, lavadoras secadoras, Tec. Martín Arroniz honesto, puntual 9993 10-12-47 Dios les bendiga

AIRES acondicionados, instalación, mantenimiento y reparación, serv. 24 Horas, con garantía 9992-97-87-98

ELECTRICIDAD, plomería en general en baños, bombas, calentadores, 24 horas. Inf. 9995-32-72-35

PULIDO y Limpieza todo tipo de pisos. Aires, Mtto., Refrigeración, Plomería y eléc. Inf. 188-12-00, 9991-16-11-76

Compras diversas

AIRES Acond, todo tipo de chatarra, autos y archivo muerto. Mejoro Precios. 9991-94-40-04, 9995-93-58-46

COMPRO a buen precio salas, comedores, recámaras y todo tipo de muebles de hogar 9994 424424,912 3363

COMPRO archivo muerto, periódico, cartón, chatarra, etc. Informes al tel. 286-09-28, 285-63-77

COMPRO sala, comedores, recámaras, todo tipo muebles, en buen estado. Pago bien. 9201721, 9992360125

Educación

Guarderias

CENDI Monte Líbano, S.C.P., guardería gratuita para madres trabajadoras con IMSS. 54 No. 493 x 57 y 59, Centro. Informes al telefono. 924-39-86.

Negocios

Inversionistas

SOLICITO Inversionista para compra-venta de predios economicos. a su nombre. informes 9994 49-24-96.

Préstamos

PRÉSTAMOS hipotecarios desde $100mil, facilidades, saldos insolutos. Todo Notaría 9996431442. Seguridad

Préstamos

10 años de experiencia nos respaldan, llámanos y resolvemos tu deuda. Inf. al 688-92-86

PRESTAMO a comercios, pollerías, tienda de abarrotes, papelerÍa, frutería. Inf. 9994 11 44 33 9997 37 22 21

PRESTAMOS $5, $10, $15,$20 en adelante sin aval, ni garantía, no checamos buro, 9999 006878, 9995 04.52.70

REQUISITO: tener casa o terreno aunque deba infonavit foviste etc. Entrega día siguiente 9992944055

SERIEDAD Absoluta. Préstamo rápido y sencillo con pocos requisitos. Sólo Mérida. Inf. 9994-93-42-50

Negocios

TRASPASO-LAVANDERÍA en col. san luis chuburna, con clientes y acreditada Buen Precio Inf. 9991-09-08-80

Productos y servicios

CORTE y poda de árboles, limpieza de terreno, etc. 9991-40-74-91, 9994 32 39 71

Productos y servicios

ESPECIALISTAS-PENSIONES con más de 15 años de Experiencia. Agenda Cita. Tel. (999) 518-08-85

Todo parasus fiestas

Artísticos

TECLADO o grupo 100% profesional, Nos adaptamos al presupuesto, promoción. $1,100. 4 horas. 9992-01-1603

Ventas diversas

CLÓSETS, cocinas y persianas de PVC y enrollables, venta y reparación, precios reales 922-38-70, 91 27 05 09

VENDO MESA DE EXPLORACION MEDICA BARATA inf. 981-11-68

Administrativos

DESPACHO Contable solicita Auxiliar con conocimientos, para medio tiempo. Inf. 9991-29-80-98

EMPRESA Transpórtista solicita: Electricista automotriz. Para mayor información al 9992-77-37-48

SECRETARIA conocimiento de paquetería office y facturación, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. presentarse con currículum en calle 74-A entre 39 y 41 No. 441 Centro, 9999 20 16 55

Operativos

10 Muchachas para atención al cliente, edad de 18 a 30 años, tiempo completo, sueldo $1,300 más bonos y comisiones, aproximadamente hasta $2,200 semanal. C 65 #475 x 54 y 56 Centro Dulcería La Rosita

2 AUXILIAR De Cocina mujer con experiencia., Sea dinamica, para cocina económica. Col. México Oriente cerca Plaza Fiesta, de lunes a sábado. 9992 358773. Sra. Esperanza. Sólo Llamadas.

2 CARPINTEROS oficiales, 4 Pintores con experiencia. Urge. Col. Fco. Villa Ote. Inf. 9992-31-27-31 José Liscano

Operativos

2 COCINEROS con experiencia de 2 años en comedor industrial para Empresa líder en el ramo de cocinas industriales, prestaciones de ley, interesados comunicarse al 9211500153 en horas hábiles

AYUDANTES de electricista, con o sin experiencia, para trabajos de instalaciones de telefonía y fibra óptica, informes al tel. 9991-76-38-72

AYUDANTES, 1/2 Oficiales y Oficiales de albañil para Construcción. Interesados Comunicarse: 9999-48-52-14

CARPINTERO y ayudante, c/ experiencia, buen ambiente de trabajo, sueldo según aptitudes. Inf. 9993 98 80 52

CHOFER de obra, licencia de chofer, edad de 25 a 40 años, conocimiento en material de construcción, llamar al 2854393, CV al correo recepcion.ricsa@gmail.com y/o presentarse con solicitud elaborada en la c32 # 504-F x 9-A Col.Maya

CHOFER Ferreteria zona Cholul, sueldo base, prestaciones de Ley, crecimiento, estabilidad, licencia, cartas de recomendación. whatss 9992 97 18 56

CHOFER repartidor, con licencias vigentes, pago semanal, prestaciones de ley, Inf. En calle 30 # 171 col. Garcia Gineres, tel. 925-45-84

CHOFER volquete 7m3 experiencia mínima 3 años, con licencia vigente. Inf. 9992-71-28-29

COSTURERA sepa armado de todo tipo de prendas. Recta y Over. Lunes a sábado. Inf. 490-12-88 cel. 9993-31-11-30

DILIGENCIERO con licencia vigente, contratación inmediata, Inf. 982-36-91 ó 9991 83 16 68

DILIGENCIERO Turno vespertino. Tablaje Catastral 15679 Mza. 34 de la zona 1 Lote 1 Local Comercial 4 San Pedro Nopat. Tere Cazola.

DRIVE IN solicita Pizzero Ave. Colón #506-D x 62 y 62-A. Tel. 925-54-90. Sr. David de 6 p.m. en adel. Mar a dom

Operativos

DILIGENCIERO/CHOFER con licencias vigentes, buen sueldo, prestaciones de ley. Presentarse con solicitud a periférico norte km. 28 fte. Hacienda Santa Gertrudis Copo Tel. 941 77 41

EMPRESA solicita: Estafeta de 25 a 45 años, sin problema de horario, ambos sexos, con licencia de motociclista y chofer vigente. Inf. de lunes a viernes de 10 a 5 pm al tel. 927-06-29

OPERADOR de tractor agricola, edad de 25 a 45 años,licencia de chofer, llamar al 2854393, CV al correo recepcion.ricsa@gmail.com y/o presentarse con solicitud elaborada en la c32 # 504-F x 9-A Col.Maya

Operativos

GANE dinero desde casa, actividad inmediata 180 D Citas al 9994 09 57 15

HERREROS y Ayudantes de aluminiero, para trabajar por el rumbo de Dzitya. Inf 9992 71-53-83

LLANTERO, disponibilidad de horario IMSS, prestaciones de ley. C 121 x 52 y 52-A Vulcanizadora Herrera C.

MOZO- chofer, de lunes a sabado, con referencias. Inf. 9991-00-44-45

PANADERO responsable, turno de día. Presentarse con solicitud elaborada a 12 #505-A x 63-A y 63-B Sarmiento. 940-19-02

PLANCHADORA p/lavanderia, sueldo semanal base mas comisiones, responsable. Inf. 9999-47-64-74

Operativos

PERSONA con conocimiento de imprenta para manejar guillotina y hojeadora, Inf. C 28 # 444 x 91 y 93 Morelos Oriente

PERSONAL sepa despachar pollo y Chofer cargador. 9991-63-61-44. C. 95 #503-C x 64-A Centro viva rumbo Xcalachén o Avenida 86.

PERSONAL sepa despachar pollo, vivan preferentemente cerca Pacabtún, Fidel Velázquez, Serapio Rendón y 50 Sur. C. 95 #503-C x 64-A Centro, Informes al cel. 9991-63-61-44.

TECNICO en refrigeración. Ayudante. Instalador de vinil, climas, refrigeradores, pueda viajar, licencia vigente, disponibilidad de horario 9996 66 55 17

Operativos

REMOE SOLICITA: CHOFER DILIGENCIERO. SECRETARIO PARA DEPARTAMENTO DE RECTIFICACIÓN DE CABEZAS. MECÁNICO CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA ARMADO DE MOTORES DE NUEVA ERA CON SISTEMA FULL INJECCION. INTERESADOS COMUNICARSE AL 9999-00-11-99

SEÑORA de 35 a 50 años, para cocina, sea honesta y cumplida. Informes: 9-468-724, 9992-573-200, 9992-573-167.

SUPER Chicharronería El Rinconcito de Xcalachén solicita: Ayudante General para el área de Limpieza y Cocina y CHOFER, con disponibilidad de horario. Con muchas ganas de trabajar. Calle 35 x 10 y 12 Santa María Chuburná, Ave. principal a Chichí Suárez. Tel. 9999 58-02-78

Operativos

REST. La Exquina solicita: taquero, Parrillero y lavatrastes. Presentar Solicitud a Paseo Montejo con 35, de 5 pm en adelante

TECNICO en mantenimiento. Ayudante en mantenimiento, disponibilidad de horario, Comunicarse al cel. 9992 58 96 29

VENDEDOR de mostrador para farmacia con consultorio, con experiencia, Inf. 982-36-91 ó 9991 83 16 68

Operativos

TORNERO Automotriz, sin problema de horario. Taller el MIlagro de Dios calle 47 No. 558-J x 78 y 80 Centro.

VENDEDOR(A)S Perfumes G Centro $1,000, Plaza y Macroplaza $1,200, De 2:30 a 9:30pm Inf. 9991-49-97-55

Profesionales

ASISTENTE infantil para estancia. Calle 42 #851 C x 117 col. Maria Luisa Esc. Los pequeños Traviesos

CONTADORA experiencia y actualizada, contabilidad, pago de impuestos, tiempo disponible, 100% responsable. Inf. 9993 15 81 72 correo. cjmacu@hotmail.com

MAESTRO(A) nivel secundaria para Ingles en ciudad caucel. Inf. 9999-186891 ó 9992-580664

Profesionales

DISEÑADORA (o) gráfico con o sin experiencia, con actitud de aprendizaje, creativo, conocimiento de Paquetería Office, Adobe, Illustrator, Photoshop, Indesign y Premiere. Indispensable enviar CV al correo del Lic. gerardo.filio@borca.com.mx contactar cita al cel. 9993-56-22-96

Serv. doméstico

CHOFER con solicitud y referencias, tiempo completo, Inf. Calle 19 No. 95-A por 18 y 14 Col. Itzimná

COCINERA, lave y planche. solicitud elaborada y cartas de recomendación, comprobación de domicilio. Calle 29 #118 x 24 y 26 col. México. 927-62-87

EMPLEADA doméstica entre 20 y 45 años, con actitud de servicio, honesta y con iniciativa. Se ofrece buen sueldo según desempeño, prestaciones de ley y buen ambiente de trabajo. Interesadas enviar solicitud y 2 cartas de recomendación a: corporativo_cp@hotmail.com

SEÑORA mediana edad, para limpieza general de casa y otros. salida semanal. Inf. al 926-32-31

SERVICIO doméstico para quedar a dormir para limpieza gral cocinar, lavar y planchar Inf. 9811134492

Serv. doméstico

MOZO con actitud de servicio, honesto y disponibilidad de horario. se ofrece buen sueldo según desempeño, prestaciones de ley y buen ambiente de trabajo. Interesados enviar solicitud a: corporativo_cp@hotmail.com y 2 cartas de recomendacion

SEÑORA CUMPLIDA PARA TRABAJAR LOS DOMINGOS COMO AYUDANTE DE COCINA EN CASA DE FAMILIA. $400 EL DIA. ENTRANDO DOMINGO 8 A.M., SALIENDO LUNES 8 A.M. CALLE 57 NO. 310 POR 42 Y 44, COL. VILLAS HACIENDA, CAMION 52 NORTE RUTA 1. TEL. 948-44-88.

SEÑORA para servicio doméstico, sepa cocinar, con carta de recomendación, salida semanal. Inf. 9999 90-31-92. Horario para llamar de 2 a 7 p.m.

Ventas

EJECUTIVO Telemarketing, Zona Oriente. Informes al 9994-90-00-76

VENDEDORES expertos, venta de boletos, fines no lucrativos, referencias comprobables, buena presentación, 1/2 tiempo o completo, logro de metas, con vehículo. 9994 81 41 64

VENDEDORES(AS) de cambaceo experiencia, comisión inmediata. Colchas por catálogo. Sr. Cruz 9999 556642

Automóviles y camionetasVenta

Chevrolet

AVEO 2017, estd, gris, único dueño. Los Héroes. Inf. 9995-75-46-61.

Dodge

DAKOTA 2012 doble cab. aut. clima,elec. Attitude 2012, aut. clima, documentos al día, . Inf. 9995 11-95-49

Nissan

ROGUE Mod. 2012, Exclusive. Impecable, Único dueño. Remato. C. 50 No.743 x 111-A y 111-B Mercedes Barrera.

URVAN 2009 estd. clima 9 pasajeros. Tiida 2012 aut. clima. documentos al día, buen estado. Informes al cel. 9995 11 95 49

Motocicletas

Venta

YAMAHA FZ 150 c.c. blucore 2017, 5,500 kms., único dueño. Inf. 9991-29-80-98