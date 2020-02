ecolaimerida014

VentaCasas

MONTECARLO. Vendo o rento. Preciosa. Excelente ubicación. Calle 25 #255 x 30 y 32. Inf. 998-293-76-61

PARAISO Maya. Venta 2 rec. 1.5 baños, cochera, aires, Internet. $1,500,000. Trato directo. Inf. 9991 508503

Renta Casas

NUEVO YUCATAN , nueva, 2 habits, 2 baños y 1/2, Clima, cochera techada, bardas, cuarto lavado, bodeguita. 9999066327, 9999066911

SAN Pedro Uxmal. magnifica casa, 2 habits. climas, cocina integral, tanque estacionario. Inf. 999576-14-03 y 9992 19-77-09

VentaCasas

GRAN Santa Fe Norte, 9 x 25m. 3 habits., 2 baños completos, piscina, garage 2 autos, Inf. 9991 98 44 99

JUAN Pablo II Bonita casa c/2 habits, de 8×20, bardeada con reja, cerca paseo verde. Inf. 9995-09-22-85

OPORTUNIDAD Juan Pablo II Remodelada, amplia, 2 rec. bardeada sala-comedor corrido, terrazas. $620 mil. Inf. 9991272344 y 9999 00-15-68

VENDO casa Yucalpetén, terraza , cochera, 2 habitaciones , sala comedor, cocina 1 baño excelente ubicación. inf. 9995 758372

RentaCasas

CAUCEL rento casa 2 recámaras, cocina, sala, comedor, aire acondicionado. Inf. 9999-00-48-31.

RentaDepartamentos

INALÁMBRICA, planta alta, entrada independiente, 1 o 2 personas, 1 recamara con A/C, cocineta, sala, baño, semiamueblado, izzi, cel. 9999-708-374

Venta Localcomercial

YUCALPETEN Remato Propiedad, Bien Ubicada p/Negocio o Bodega. $1.250,000. Informes al cel. 9994-269786 ó 9993-020495

RentaCasas

CENTRO y varios rumbos.Rento Cuartos, Deptos y Casas, C/S muebles e internet, desde $990. mes, 924-19-67 (Whats) 9991-20-59-82

VentaTerrenos

CENTRO calle 67 #382-C x 28 y 30, 953.40 m2, buena ubicación, libre de gravamen. Comunicarse al cel. 9991 63 30 20

RentaLocal comercial

CENTRO calle 69 #467 x 52 y 54, 6.5 Fte x 25 Mts de fondo, a 20 mts mercado San Benito. Inf. 9995-75-38-16.

Venta Casas

VERGEL III P. baja Esq. 5×20, 2 habits, sala comedor y cocina separado, garage, acepto creditos 9995092285

Venta Casas

DELIO Moreno Canton casa habitacion A/C. y muebles #503-F Calle 103 x 62 y 62A $3,500 mes.cel. 9991 355656

EMILIANO Zapata Sur, casas nuevas 2 recámaras, en privada, bien ubicadas. Inf. 9998 994377 y 9991 462734

Renta Casas

ROBLE, 2 habits. reja eléctrica, bella casa nueva, cerca periferico. tel. 9995 761403 y 9992 197709

Venta

REMATO TRACTOR CATERPILLAR D3C LPG 1995. INF. AL 9999267746

VENDO Martillo Hidráulico JSB Brealzer Mega 416 en buen estado, para utilizar en Retroexcavadora. Inf. al Tel. 926-15-10

Renta

POZOS de Aprovechamiento, desagues, tierras fisicas. Acceso dificil. informes al tel. 945-26-66

Serviciosespecializados

AA LIMPIEZA y perforaciones, cualquier profundidad, todos los diametros. Inf. 1670073 ó 9991 93-86-70

ACCESIBLES Precios. Limpieza de Pozos profundos, fosas sépticas, caños y trampas de grasa. 941-64-08

CAÑOS, Pozos, sumideros Don Freddy. 945-26-66 y 920 26 62 trabajos urgentes 24H

Inmobiliarias

COMPRO Casa Norte, Poniente y Oriente, de 200 a 500 mil, pago enseguida, aun c/hipotecas. 9994 49-24-96

Serviciosespecializados

LIMPIEZA de sumideros, pozos y molinos, mejoramos presupuesto. Inf. 9999-01-54-71

PINTURA de casas, impermeabilización, precio económico, seriedad, honradez. Inf. 9992-32-43-01.

RentaCasas

CHICXULUB, 3 rec., 4 baños, piscina, fte. al mar, WI-FI. Santa, Pascua, Julio y Agosto. 9999 58-03-62 whats

VentaTerrenos

CHICXULUB Pto. Vendo terrenos de 10×30, Km. 10, frente a reten de policía, a 200 mts de la playa, $290,000 c/u. Inf. 9997 38-72-17

Animales

Clínicasy veterinarias

VETERINARIO a domicilio 9991138289 garrapata, plagas, fumigo perro y patio. Cirugías. Urgencias 9872263

Animales

VENDO 29 vacas cargadas F1 de primer parto y segundo parto. informes. 045 997 977 5007 ¡Buen Precio!

WELSH Corgi, Pug, Bull Dog Frances, Pomerania, cachorros opción a pedigree. Inf. 9991215448, 9999681548

Artículos electrónicos

Técnicos en reparacióny refacciones

A A domicilio, Climas, Instalación, electricidad y plomería, urgentes, c/garantía 9991 069312, 1820455

A domicilio aire boiler estufa lavadora refrigerador. 922-81-26, 9992-44-70-02. Garantía 60 días. Buen precio

A domicilio refris, lavadoras secadoras, Tec. Martín Arroniz honesto, puntual 9993 10-12-47 Dios les bendiga

TECNICOS en lavadoras, refrigeradores, climas. Centro de servicio Sang sun Mabe, Lg. 9992-24-79-04

Técnicos en reparacióny refacciones

ESPECIALISTAS: Aire, reparamos minisplit, ventana, mantenimiento 2 en $480 Instalación $530 Sr Armando 988-88-97, 9999 05 48 02

PULIDO y Limpieza todo tipo de pisos. Aires, Mtto., Refrigeración, Plomería y eléc. Inf. 188-12-00, 9991-16-11-76

Vídeo

BASES para TV, LCD, plasmas, bases para horno, Etc. Instalación Gratuita. Informes al 9994-37-16-13

Compras diversas

AIRES Acond, todo tipo de chatarra, autos y archivo muerto. Mejoro Precios. 9991-94-40-04, 9993-92-27-63

AIRES acondicionados aluminio, autos, archivo y todo tipo de chatarra. Inf. Cel. 9992.76.33.74

AIRES acondicionados ventana, minisplit, autos en mal estado, chatarra Inf 9993-38-47-51

AIRES acondicionados, Archivo muerto y todo tipo de chatarra. Inf. 9991-91-80-34

AIRES. Compro de ventana desde $350, MiniSplit desde $500, descompuesto, antigüos modernos 9991307252

COMPRO a buen precio salas, comedores, recámaras, todo tipo muebles de hogar 9994 424424, 9996505072

COMPRO ropa buena, estufas, trastes, lote de juguetes y varios. 9991 41-49-98, 289-49-82 Eloisa y Pedro

COMPRO sala, comedores, recámaras, todo tipo muebles, en buen estado. Pago bien. 9201721, 9992360125

Educación

Guarderias

CENDI Monte Líbano, S.C.P., guardería gratuita para madres trabajadoras con IMSS. 54 No. 493 x 57 y 59, Centro. Tel. 924-39-86.

Negocios

Inversionistas

SOLICITO Inversionista para Compra-Venta de Bienes Raices. Informes 9994 49-24-96.

Préstamos

10 años de experiencia nos respaldan, llámanos y resolvemos tu deuda. Inf. al 688-92-86

DINERO sobre Propiedades. Soy particular. Tasa baja. Desde $ 200,000. Seriedad ante Notario. 9992 08-44-40

PRESTAMO a comercios, pollerías, tienda de abarrotes, papelerÍa, frutería. Inf. 9994 11 44 33 9997 37 22 21

REQUISITO: tener casa o terreno aunque deba infonavit foviste etc. Entrega día siguiente 9992944055

SERIEDAD Absoluta. Préstamo rápido y sencillo con pocos requisitos. Sólo Mérida. Inf. 9994-93-42-50

Negocios

TRASPASO papeleria en Plaza Blanca, Ubicado x Av. Tanlum a media cuadra de los trompos. 9991 07-30-14

Negocios

NEGOCIO de agua purificada nuevo, zona Brisas por cambio de residencia con o sin local Cel. 8110601178

TRASPASO planchaduria funcionando por cambio de residencia zona Miguel Aleman Cel. 8110601178

Productos y servicios

ARBOLES para podar, fumigaciones, Jardineria, limpieza patios, desalojo basura, lavo tinacos 9992 095367

ARBOLES, corte, jardinería y poda. Fletes , desalojos. Limpieza de terrenos – Tel. 9994 36 3834

Todo parasus fiestas

Artísticos

VIOLINES DE WALDEMAR. Música para Misas de Bodas, XV Años y Aniversarios. inf. 9991 32 15 03

Ventas diversas

CLÓSETS, cocinas y persianas de PVC y enrollables, venta y reparación, precios reales 922-38-70, 91 27 05 09

MAYA protectora para piscina con postes de aluminio 87″ negra y MOTO Eléctrica para niño. Inf. 9999 90-02-00

VENTA de Placas de Taxi. Excelente Inversión. Inf. 9991-74-63-84

Administrativos

ASISTENTE Administrativo, medio tiempo de 1:00 pm a 6:00 pm. Informes al 9991-92-33-87

CAPTURISTA, hombre o mujer, con amplia disponibilidad de horario para mas información al 9992-77-37-48

REMOE SOLICITA: SECRETARIA CAJERA. CALLE 69 #607 X 80, CENTRO

Operativos

10 Maestros Carpinteros y 10 Pintores. Informes C 10-B # 370 x 45 Diag. y 47 Diag. Melchor Ocampo II Cel. 9992-58-62-82, Tel. 166-42-56

10 Muchachas para atención al cliente, edad de 18 a 30 años, tiempo completo, sueldo $1,300 más bonos y comisiones, aproximadamente hasta $2,200 semanal. C 65 #475 x 54 y 56 Centro Dulcería La Rosita

Operativos

AUXILIAR de Almacén/Etiquetador para bodegas en periférico poniente, pago semanal + bonos, prestaciones de ley. Inf. 999 688-52-23 Ext 104

AYUDANTE cocina mujer 18-28 años, zona montecristo, 1000 semanal. Info: 9991041296.

AYUDANTE de Cocina, turno vespertino. Calle 12 No. 84 x 31 y 29 Col México Baguettes Café

AYUDANTE de Cocina, turno vespertino. Calle 39 No. 319 x 18 y 20 Leandro Valle. Baguettes Café

AYUDANTE de pintor, buen sueldo 5-B #251 x 22 y 22-A, Juan B Sosa Tel: 988 51 04 y cel. 9999 490104

CABALLERANGO para Telchac (para vivir en rancho) Informes al Cel. 9994-48-99-84

CHOFER con licencia vigente de automóvil y moto. para 2 días a la semana. Presentarse con solicitud de 10 am a 3 pm, a calle 54 No. 489 por 57 y 59 centro

CHOFER-CARGADOR de 20 a 40 años, traer solicitud elaborada en la calle 64 no.515 x 63 y 65 centro.

COCINERA y Repartidor. Para Fracc. Del Arco. Informes al 9992 02 94 46.

COCINERO (A) Ayudante de cocina. Contratación inmediata café metrópolis. C. 70 #530 x 69 y 71 Centro

COSTURERA con experiencia en ropa casual, medio tiempo. Inf. al 9991-63-05-91

DESTAJISTA de Albañilería (colocación de block y castillos) para casas tipo Infonavit a la altura Carr. Mérida-Tixkokob (antes de Vistana), inicio inmediato. Inf. Ing. Mario Rodríguez 9991 69-17-00

Operativos

CULTORA-BELLEZA p/chenkú sepa uñas, rayitos, manicure, pedicure. Responsable. Buen Sueldo. 9993-89-77-37

DILIGENCIERO con licencia vigente, contratación inmediata, Inf. 982-36-91 ó 9991 831668

DILIGENCIERO, sepa manejar moto, disponibilidad de horario, inf. 9993-224-546

EJECUTIVAS (OS) de credito, sepan manejar automovil, con licencia vigente, entrevistas de 10 am a 12 am, C 48 No. 514 x 51 y 53 Fracc. Granjas antes Periférico

EMPRESA Importante solicita Plomero-Electricista que sepa de las 2 cosas. Interesados llevar solicitud a km 8.5 carr. Cancún a un costado de puente San Pedro Nopath, a lado Hotel El Arca camión San Pedro R2. Tel. 988-05-05.

EMPRESA solicita: Estafeta de 25 a 45 años, sin problema de horario, ambos sexos, con licencia de motociclista y chofer vigente. Inf. de lunes a viernes de 10 a 5 pm al tel. 927-06-29

EMPRESA TEXTIL solicita:Costurera recta, over y cover, de lunes a viernes. Informes 9991 59-85-63

JEFE de bodega y operaciones para empresa de renta de mobiliario, experiencia en logística, responsable de inventarios, manejo de personal, liderazgo, disponibilidad de horario y fines de semana,licencia de chofer, buen estado físico . 35-45 años. Sueldo inicial $10,000. Después $12,000. Prestaciones de ley. Enviar currículum. rechum22adm@gmail.com.

LONCHERIA La Morenita solicita: COCINERA. Calle 1-B #380 entre 8 y 10 Fracc. Gonzalo Guerrero, camión Tapetes, en la esquina de la Secretaria de Hacienda

Operativos

ENCARGADO con conocimiento en área de construccion. sepa manejar buen sueldo. inf. 9993574494 y al 9999 49 32 66

GANE dinero desde casa, actividad inmediata 180 D Citas al 9994 09 57 15

INSTALADORES experiencia soldadura y manejo de lonas y viniles, trabajos locales y foraneos. Inf. 9932-56-40-14

MOZO para oficina, con cartas de recomendación. Inf. 9991 36-47-33

MOZO para plaza comercial de 30 a 45 años, sexo masculino. horario a laborar: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm sábados de 8:00 am a 1:00 pm sueldo semanal: $ 1,200.00 Tel: 9-25-32-02 Cel: 9992-42-60-23

MOZO-DILIGENCIERO licencia buen sueldo 5-B #251 x 22 y 22-A, Juan B Sosa Tel: 988 51 04 y cel. 9999 490104

OBRERO/INSTALADOR para empresa dedicada a la venta e instalación de mobiliario urbano, pago semanal más bonos, prestaciones, inf. 999 688-52-23 ext 104

OBREROS sin experiencia, $1,100 semanal. Informes en calle 47 # 470 entre 54 y 56 Centro

OPERADORES de Camión en General, de uno u otro sexo, 25-50 años. 65 x 46 y 48 Centro. (Terminal Autocentro alado casa del pueblo)Lunes a viernes. 9-1 y 2-7 Mario Martín Cardeña 9999239962 ext 104

Operativos

PANADERO ó Ayudante con ganas trabajar. Panadería San Antonio. C64-A #564-P x 83 y 87 Centro. 9991352623

PANADEROS con experiencia. Panificadora La Providencia, 58-C #633 x 75 y 77 Frac. Santa Isabel Informes al tel. 982-84-23

REMOE SOLICITA: CHOFER. CALLE 69 NO. 607 POR 80, CENTRO

REPARTIDOR licencia de moto vigente, para Cocina económica en Los Heroes. Inf. al tel. 9991 27-13-06

SASTRE o Modista, experiencia necesaria en ajuste de ropas, sexo: indistinto, edad: 28 máximo Inf. 9995 12-17-57 y 9991-69-43-13.

SECRETARIA para empresa yucateca, con atencíón al público, conocimientos paqueteria office, 24 a 34 años, disponibilidad de horario, prestaciones de ley. Citas 926 21 26, presentar solicitud c/ foto en entrevista

SOLDADOR montajista, lonero o Lonero costurero Tel. 926-46-85, Calle 47 x 16 y 18 #197 Col Petkanche de 8 a 5

SUPER Chicharronería El Rinconcito de Xcalachén solicita: Ayudante General para el área de Limpieza y Cocina y CHOFER, disponibilidad de horario. Con muchas ganas de trabajar. Sueldo $1,000 en adelante según aptitudes. Calle 35 x 10 y 12 Santa María Chuburná, Ave. principal a Chichí Suárez. Informes al cel. 9999 58-02-78

TECNICOS para aire acondicionado y refrigeración. con ganas de trabajar. (999) 285-36-83 y (999) 290-85-79

VELADOR Nocturno para fabrica de Hielo informes. al Tel. 944 48 37 o cel. 9991 89 76 85

Operativos

VELADOR para Leona Vicario 1 de lunes a viernes de 5:30 a 7 am. otro para fin de semana sabado 1 p.m,. al lunes 7 a.m. inf. 9995 29 07 92 entrevistas calle 11 x 16 y 20 no. 338 Santa Gertrudis Copo

VELADOR para cuidar casas en Kanasín, serio y honesto. Presentarse con solicitud de empleo en calle 19-A # 425 altos por 36 A y Av. Alemán Jesús Carranza. Whatsapp 9992 44-53-71.

VELADOR para plaza, zona chuburná de lunes a viernes, 9 am a 7 pm, y sábado medio día, $1,100 semanal. Inf. al 9991 27 80 76

VENDEDOR(A)S Perfumes G Centro $1,000, Plaza y Macroplaza $1,200, De 2:30 a 9:30pm Inf. 9991-49-97-55

VENDEDOR, licencia vigente, experiencia en ventas de botanas changarreo, con ganas de trabajar. Inf. calle 17 A por 10 y 12 col. Itziminá

Profesionales

MAESTRA/O de Literatura, titulada/o en carrera afin. Dar clases en prepa matutina, Centro, Mérida. Enviar CV: prepafcp@sureste.com

Serviciodoméstico

DAMA de compañia para cuidado de señora de la 3era edad, de lunes a sábado, solicitud con foto, con referencias. Inf. 9991-21-21-16 y 9993-81-78-02

DAMA p/cuidar anciana, Entrada Lunes y salida Sábado x la mañana. Referencias y solicitud 9991 544041

Serviciodoméstico

COCINERA, lave y planche. entrada Lunes salida Sábado, solicitud elaborada y cartas de recomendación, comprobación de domicilio. Calle 29 #118 x 24 y 26 col. México.

MUCHACHA fija, salida sábados, mayor 21 años, para atender familia de 2 personas, sepa cocinar y limpiar, referencias indispensables, mandar whats 9999476434

MUCHACHAS trabajo domestico 1 lunes a sabado, otra sabados a lunes le gusten los niños. Informes al celular. 9999 69 54 57

SEÑORA para preparar comida vegetariana, en domicilio particular, 2 cartas de recomendación, comprobante de domicilio, credencial INE. Comunicarse al celular. 9988-45-87-54

Ventas

PERSONAL Femenino con experiencia en casa de empeños. Informes al 9999-00-37-68-

VENDEDORAS para Inmobiliaria en expansión, de 20 a 70 años, no importa experiencia, excelentes ingresos, enviar CV al correo: resultabien@hotmail.com

VENDEDORES (AS) expertos en venta de boletos de Instituciones, con fines no lucrativos, referencias comprobables, buena presentación, sin miedo a ganar altas comisiones, 1/2 tiempo o completo, logro de metas, con vehículo, solicitud elaborada. citas 9994 81 41 64

Automóviles y camionetasVenta

Dodge

RAM 1500, 2012, est. clima, 4×2, cabina regular, 5 vels, vidrios manuales, documentos al día. 9995 119549

Ford

F-150, 2011, aut. clima, vidrios manuales, cabina regular. documentos al día, buen estado. 9995 11 95 49

Lincoln

MKZ 2016, Agencia local, Todos los servicios al día, Kilometraje 39,279. Garantía de fábrica hasta el 20 de julio 2020. Inf: 9991 610904

Mercedes Benz

CLS 400, 2016, aut. sport/confort/manual, Biturbo Único dueño, Impecable, Smart light System, llantas nuevas, 87 mil km. Cel. 9999 93 20 74

Nissan

SENTRA 2011 Emotion, conservado, 2do. dueño, asegurado. Informes al cel. 9991-72-13-70

SENTRA 2012, estd. 137mil km. impecable, documentos al día, precio a tratar. Comunicarse al celular. 9993 38 35 54

Peugeot

PEUGEOT 206 mod. 2005, 4 puertas, clima, estandard, impecable. informes al 9994-37-43-33.