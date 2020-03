ecolaimerida12

Tweet on Twitter

VentaCasas

AMÉRICAS vendo casa 2 pisos, 3 habits. principal con baño y clóset vestidor Informes al cel. 9992-17-67-82, 9993-35-0931

FELIPE Carrillo Pto. Norte 6 deptos. amueblados ideal oficinas, bodegas, en esquina. Trato directo. Informes al cel. 9995 51-66-48

LAS AMERICAS en $950 mil. 2 habits, 1 baño, estancia, sala/comedor, perimetral. Trato directo. Informes al cel. 9995-01-95-46

RentaDepartamentos

MEXICO Ote. remodelados amueblados renta incluye agua, luz y gas, rumbo Pza fiesta, calle 15 x 16 Prado Nte. 9446666, 9991633804

RentaLocal comercial

FLORIDA, renta excelentes locales comerciales, al lado gasolinera. c-17 Av. Yucatan Inf. 944-66-66, 9991 63-38-04

RentaDepartamentos

BOJORQUEZ, San Cristobal, rumbo Centenario, Umán, desde $990. mes. Rento Cuartos y Casas. 924-19-67, 9991-20-59-82 (WhatsApp)

RentaLocal comercial

RESTAURANT-BAR en periferico MULCHECHEN con licencia propia, en orden y listo p/trabajar Informes al cel. 9992-005602

RentaCasas

AZCORRA, casa nueva, 3 recamaras, a una esquina de la Secu. Eduardo Urzaiz, inf. 9995-76-74-66

Venta

VENDO Montacargas en excelentes condiciones 12000 Lbs 4 llants al frente inf. cel 9993 31 65 12

Serviciosespecializados

ACCESIBLES Precios en Limpieza de Pozos profundos contamos con servicio las 24 hrs. Informes al telefono. 941-64-08

DESAGUE de fosas, sumideros, molinos, trampas, etc. Servicio rápido y puntual. Informes al tel. 285-3050 y 9994 45-4145

Serviciosespecializados

LIMPIEZA DE FOSAS Y CAÑOS “DON JOSE” 50 AÑOS NOS RESPALDAN. CEL. 9991916937 Y 9992799768

LIMPIEZA de sumideros, pozos y molinos, mejoramos presupuesto. Inf. 9999-01-54-71

RentaCasas

CARR. Progreso-Chicxulub resid. 5 rec. 6 baños, equipada, piscina, terrazas. Semana Santa y Pascua. Inf. 9991 63-2591 ó 9991 63-2415

CHICXULUB Amplia casa, piscina, 6 habits y 5 baños, fte al mar, semana santa y pascua Inf. 9999-47-64-64

CHICXULUB casa, piscina, equipada, con aire acondicionado, bien ubicada, internet. Inf. 9991-12-12-96.

CHICXULUB km. 12 magnifica casa orilla del mar, 4 habits. 5 baños, amueblada, clima, piscina, semana santa y pascua. Inf. 9991 01-10-21

CHICXULUB, 3 habits. 3 baños, piscina, cerca mar, clima, internet.Pascua. Inf. 9999-70-06-70

RENTO casa frente al mar Puerto de San Crisanto. 2 rec. con clima, piscina. Equipada. Inf. 9992 92-43-28

RentaLocal comercial

CAMPECHE rento local para farmacia, bien ubicado, 22m fte en esq. con consultorio. Económico. Tel. 931 168 25 28 Sra. Alfaro

Artículos electrónicos

Técnicos en reparacióny refacciones

A domicilio aire boiler estufa lavadora refrigerador. 922-81-26, 9992-44-70-02. Garantía 60 días. Buen precio

A domicilio cambiamos el hule de refrigerador, rapido económico, ahorre energia, y lavadoras 9991-347593

A domicilio refris, lavadoras secadoras, Tec. Martín Arroniz honesto, puntual 9993 10-12-47 Dios les bendiga

Compras diversas

AIRES Acond, todo tipo de chatarra, autos y archivo muerto. Mejoro Precios. 9991-94-40-04, 9993-92-27-63

AIRES acondicionados aluminio, autos, archivo y todo tipo de chatarra. Inf. Cel. 9992.76.33.74

AIRES acondicionados, Archivo muerto y todo tipo de chatarra. Informes al cel. 9991-91-80-34

COMPRO a buen precio salas, comedores, recámaras, todo tipo muebles de hogar 9994 424424, 9996505072

COMPRO sala, comedores, recámaras, todo tipo muebles, en buen estado. Pago bien. 9201721, 9992360125

Negocios

Préstamos

PRESTAMO a comercios, pollerías, tienda de abarrotes, papelerÍa, frutería. Inf. 9994 11 44 33 9997 37 22 21

PRESTAMOS $5, $10, $15,$20 en adelante sin aval, ni garantía, no checamos buro, 9999 006878, 9995 04.52.70

Préstamos

A ahora Dinero INMEDIATO, garantía predial, intereses bajos, sin plazo forzoso. Inf. 9992 51-28-78

REQUISITO: tener casa o terreno aunque deba infonavit foviste etc. Entrega día siguiente 9992944055

Negocios

TRASPASO Llantera equipada y funcionando en Kanasín Ave. principal. Inf. 9999 70-15-08

VENDO placa F.U.T.V Informes: 99 91 39 44 44 y Cel: 99 91 72 08 76

Productos y servicios

ARBOLES para podar, fumigaciones, Jardineria, limpieza patios, desalojo basura, lavo tinacos 9992 095367

CORTE y poda de árboles, limpieza de terreno, etc. y renta de Bobcat. etc. 9991-40-74-91.

MAQUILA de serigrafía en metal, textil, plástico, cuero, redondo, etc. Trabajos urgentes. Tel. 56-15-12-06-51.

PISCINAS, CONSTRUYO Y REMODELO EN CHUKUN. INF. 9991-15-92-88.

Ventas diversas

CLÓSETS, cocinas y persianas de PVC y enrollables, venta y reparación, precios reales 922-38-70, 91 27 05 09

POR Cierre de Constructora remato tode el equipo. Buen precio. Nos arreglamos. Citas al 9992 92-43-28

REMATO Vitrina Carnicera marca Torrey, casi nueva, para graduar en frío o congelación, capacidad 280 Kgs. Inf. 920-21-64

Administrativos

CAPTURISTA, sexo femenino, experiencia no indispensable. Ave. Colón x 62 No. 309-D local 1 y 2 col. Centro de 9 a 12 hrs. Tel. 9999 49-33-92

REMOE SOLICITA: SECRETARIA CAJERA. CALLE 69 #607 X 80, CENTRO

Administrativos

SOLICITO Aux. Contable. Tiempo completo, Lic. conducir, rumbo Cd. Caucel, Enviar solicitud a: labnagraciela@gmail.com

Operativos

AYUDANTE de Chofer para Salones España. Inf. 9991 26 64 61, de 9:00 am a 5:00 pm.

CAJERA. Mesera. Para fraccionamiento Del Arco. Inf. cel. 9992 02 94 46

CAJERA/VENDEDORA, mayor 19 años, femenino, disponibilidad tiempo, CONTADORA mayor de edad, femenino, disponibilidad horario. CARGADOR/CHOFER Masculino, mayor de edad. Inf. Enrique García. Cel. 9999 70-10-66, Tel. (999) 9457706

CAMARISTA,CON experiencia mínima de 1 año, sexo indistinto, acudir con solicitud de empleo. Calle 41 No. 442 x 32 Col. Industrial (Frente T-1) de 9 a.m, a 2 pm Tel. 9-22-55-10

CARPINTERO para máquinas de videojuegos. Informes al 9993 35 47 46

CARPINTERO Y PINTOR de muebles, informes al Cel. 9997-38-64-59

CHOFER cargador en Francisco de Montejo, sueldo $1,600 más prestaciones de ley. Licencia de chofer, informes: 9992-33-22-12

CHOFER Cargador Materialista y Cargador. Calle 50 No. 581 x 77 El Zepelín. Traer solicitud elaborada.

CHOFER repartidor de 30 a 50 años, sin vicios, con licencia vigente $1,800 semanal. Comunicarse al cel. 9997 48 20 35

CHOFER-VENDEDOR de lunes a viernes, $1,400 semanal + prestaciones. Informes al 9999 00 18 86

Operativos

COCINERA. con experiencia en botanas, buen sueldo. Calle 56 No. 601 entre 71 y 73, Centro.

DESTAJISTA de Albañilería (colocación de block y castillos) para casas tipo Infonavit a la altura Carr. Mérida-Tixkokob (antes de Vistana), inicio inmediato. Inf. Ing. Mario Rodríguez Infomres al cel. 9991 69-17-00

DILIGENCIERO conozca CD Mérida C/licencia moto. Refacc. Circuito 7-A #140-A x 28 y 30 G. Ginerés. 9250832

DILIGENCIERO, licencia de moto y auto, de 20 a 35 años. Traer solicitud a C. 52-A #640-G x 97 y 99 Dolores Otero de 8 a 1 y de 3 a 5pm

EMPRESA Importante solicita: Personal para el área de Seguridad. 2 Supervisores. 6 Guardias de Seguridad Interesados presentarse a la siguiente dirección: calle 39 #243 x 8 y 10 Col. Leandro Valle. Horarios de entrevistas de 8 a 13 horas. Contratación inmediata. Traer documentación.

EMPRESA Importante Solicita:Ingeniero o Técnico Electromecánico Requisitos: Sexo Masculino Edad 18-35 años Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la Ley Sueldo Semanal, Buen ambiente laboral. Informes tel: 9235326 o Presentarse con Solicitud elaborada a Calle 29 No. 240 x 40 y 42 Col. Leona Vicario

ENCARGADA turno matutino de 8 a.m. a 2:30 p.m. y Dobladora de 1 a 9 p.m. para lavandería viva cerca Las Aguilas, Cholul, col. Maya, Montecarlo, entre 25 a 45 años. Inf. 9999 5516-82 ó 9991 795549

ESCUELA al norte de la ciudad solicita Vigilante, mayor a 30 años, sexo masculino Inf. 9994 074151

Operativos

GRUPO Rueda por apertura solicita: Auxiliar de cocina. Cocinero (AS). Auxiliar de barra. Barman. Meseros (AS). Informes 944-44-91 o Calle 37 No 352-A x 28 y 30 Emiliano Zapata Norte

LAVAPLATOS, turno vespertino. Calle 12 No. 84 x 31 y 29 Col México Baguettes Café

MESERO (A) Rest. Familiar Pago diario $150 y propinas, horario de 12 a 9 p.m. por Chenkú. Inf. 9991-74-11-74

MOZO servicio doméstico para Chablekal $1,800 semanal de lunes a sábado. Whatsapp 9992 41-47-27

OPERADOR de retroexcavadora, con experiencia, buen sueldo, responsable, prestaciones. 9999-47-81-32.

OPERADORES de Camión en General, de uno u otro sexo, 25-50 años. 65 x 46 y 48 Centro. (Terminal Autocentro alado casa del pueblo)Lunes a viernes. 9-1 y 2-7 Mario Martín Cardeña 9999239962 ext 104

PERSONAL Masculino para cubrir 3 Vacantes (Excavación, poda, siembra, fumigación, etc.) 9996 11-77-72

SEÑORAS de 35 a 60 años para atender módulos de Lotería y Pronósticos. Inf. Sra. Verónica 9992 77 43 41

VELADOR para quinta, limpieza y riego, sin vicios, de 45 años en adelante cel. 9997 48 20 35

VENDEDOR de mostrador para farmacia con consultorio, con experiencia, Inf. 982-36-91 ó 9991 83 16 68

Profesionales

MEDICO para laborar en farmacia con consultorio, Viva rumbo Oriente. Inf. 9991-831668

Serviciodoméstico

MOZO para casa, zona norte Informes 9991 29 70 00 ó Calle 37 No 352-A x 28 y 30 Emiliano Zapata Norte

MUCHACHA O SEÑORA de Pueblo para labores domésticas, sepa hacer su trabajo, carta de recomendación, familia corta y MOZO-CHOFER sepa de mantenimiento (fijo) y Otro MOZO para trabajo rudo, sepa chapear con cartas de recomendación. Inf. 9995 015721

SEÑORA (cuidadora) para adulto mayor, indispensable sepa conducir. Ave. Colón x 62 No. 309-D local 1 y 2 col. Centro en horario de 9 a 12 hrs. Citas al 9999 49-33-92

SEÑORA Fija p/ cuidar niño, entrada lunes 12 del día . y salida sábado 12 del día Responsable.9991 56 23 73

SEÑORA responsable para servicio doméstico, sepa cocinar. Salida semanal. Inf 9999 903192

SOLICITO servicio doméstico salida semanal gusto por los niños. $1,300 semanal. inf. 9992 98 81 80

VELADOR para cuidado de casa en Progreso, excelente sueldo, referencias Inf. 9999 491849

Ventas

AGENTE de ventas comisionista, con vehículo y experiencia, gane más de $10,000 vendiendo motocarros y mototaxis; apoyo económico y de combustible 9991681153 y 9999868376

Automóviles y camionetasVenta

Chevrolet

GMC TERRAIN 2012, quemacocos, piel, la más equipada, 2 pantallas, como nueva. 9993 318443

Dodge

RAM 1500, 2012, est. clima, 4×2, cabina regular. Attitude 2012, std clima, documentos al día Informes al celular. 9995 119549

Ford

F-150 XL cabina regular, blanca, mod. 2013. aut. clima, $175 mil , ofrezca ! Inf. 9991 27-32-72

Honda

honda-CRV 2016 estayle 28 km, color plata diamante unica dueña Comunicarse al cel. 99.92.33.04.58

CAMIONETA Kia Sorento 2016 roja 42,000 km Comunicarse al celular. 9999-93-65-76

Nissan

TSURU II 88, 2 ptas., 5 Vel. Buen estdo, llantas seminuevas. $18,000 a trato. Informes al cel. 9995-01-95-46. Sodzil Norte

URVAN 2012 std. clima 9 pasajeros. TSURU GSI 2012, std, clima. documentos al día, Comunicarse al cel. 9995 11 95 49

Mazda

CX9 Sport 2011, impecable, todos los servicios de agencia, tenencia y documentos al día. Informes al cel. 9999-47-11-09

Acuáticos

Venta

VENDO Lancha Mako Modelo Marine de 25.5 pies, Motores Mercury 200 caballos, año 2017, con 400 horas de uso. Informes al cel. 9999 47-93-09