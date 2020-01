ecolaimerida13

VentaCasas

LAS AMERICAS en $915 mil. 2 habits, 1 baño, estancia, sala/comedor, perimetral. Trato directo. 9995-01-95-46

NVO. Yucatán Resid. Fte. Sn Esteban, 1 planta, 6 Habits, terraza, piscina, garage, amplia. p/casa, oficina, , empresa, ¡Invierta! 9201124.

POLIGONO 108, reja eléct. clima, piscina, 2 rec. lista para habitar $870 mil. Trato directo. Inf. 9992 57-55-89

RentaCasas

FCO. Montejo calle 39 #442 por 58 cuenta c/3 habist, 2 baños, 1 piso, en Esquina. $6,000 Inf. 9991-63-90-84

CompraCasas

COMPRO o rento casa en privada, ubicada 2kms a la redonda del hospital Star medica. Informes: 98.18.18.25.13 correo: lazbcamp@hotmail.com

VentaTerrenos

KOMCHEM Residencial la rejoyada remato terreno 12010 m2 informes: 9991093801

KOMCHEN Haciendas, remate de terreno, población Mérida, Informes: 9991.09.38.01

TEMOZON Norte, terreno 20 x 50, $2000 m2, magnifico para invertir Informes 9991630474

XCUNYA entre el Country Club y Altozano. Terreno de 8,000 M2 80 de fte x 100 fondo con calle blanca. Escritura publica. $450 M2 Inf. 9991-22-88-88

YAXKUKUL Terreno de 25,000 M2 esquina 100 fte x 250 fte. Rodeado de futuros desarrollos. Ideal para lotificar y desarrollar. $ 300 M2 Escritura pública. Informes 9991-22-88-88

YAXKUKUL Terreno de 50,000 M2, 2 esquinas 100 fte x 500 fte x 100 fte. Rodeado de futuros desarrollos. Ideal para lotificar y desarrollar. $250 M2. Escritura pública. Informes 9991-22-88-88

VentaTerrenos

XCUNYA entre el Country Club y Altozano Terreno de 4,700 M2 40 de fte x 117 fondo con calle blanca. Escritura publica. $450 M2 Inf. 9991-22-88-88

VentaCasas

GIRASOLES de Opichén casa 1 piso, 3 rec. 3 baños, con clima, garage techado. Informes 9992 20-65-07

OPORTUNIDAD Remodelada, Juan Pablo II 2 rec. bardeada sala-comedor corrido, terrazas. $620mil 9991272344

VentaTerrenos

SAN Juan Bautista frente Gran Santa Fe Norte terrenos 800 m2 con luz ,trato directo informes al celular. 9993 64 06 73

VentaCasas

CENTRO casa de 3 baños, 2 recamaras, cochera para 2 autos y piscina. 10 m. frente x 24 m. fondo. Calle 74 x 39 y 41 entre Santa Ana y Santiago. Informes al cel. 9991-22-88-88

RentaCasas

CENTRO y varios rumbos.Rento Cuartos, Deptos y Casas, C/S muebles e internet, desde $990. mes, 924-19-67 (Whats) 9991-20-59-82

Renta

POZOS profundos, fosas, piscinas, excavacion. Renta de Retro y Compresor. Inf. Cel. 9999 70-04-32

Serviciosespecializados

AA LIMPIEZA y perforaciones, cualquier profundidad, todos los diametros. Inf. 1670073 ó 9991 93-86-70

CAÑOS, Pozos, sumideros Don Freddy. Informes al tel. 945-26-66 y 920 26 62 trabajos urgentes 24H

LIMPIEZA DE FOSAS Y CAÑOS “DON JOSE” 50 AÑOS NOS RESPALDAN. CEL. 9991916937 Y 9992799768

LIMPIEZA de sumideros, pozos y molinos, mejoramos presupuesto. Inf. 9999-01-54-71

Serviciosespecializados

PULIMOS pisos, se los dejamos como nuevo, presupuesto sin compromiso. Sr. Luis Tamayo. 9995 76 73 82

RentaCasas

SAN Crisanto, casa tipo villa en renta, orilla de la playa, muebles, comoda, a partir de 3 días o mes. 9992007977

VentaTerrenos

CARRETERA Chixchulub Uaymitun km 11 reten de policía. Ideal para plaza y locales comerciales. 50 m. fte x 50 fondo. Superficie 2,500 M2. $ 1,500 M2. Escritura pública. 9991-22-88-88

CHELEM- Chuburna, magnifica inversion, ultimos lotes 10 x 25, listos para construir $150,000. Inf. 9999 03-60 20.

Animales

Animales

CACHORROS Chihuahua, vacunados y desparasitados. Llame sin compromiso Informes al cel. 9991 99 70 88, Maestra Lore

FILA Brasileiro, Bulldog Frances, Welsh Corgi, Ganadero Autrialiano, Pomerñia, Basset Hound, Jack Russell. 9991298230

Artículos electrónicos

Técnicos en reparacióny refacciones

A domicilio aire boiler estufa lavadora refrigerador. 922-81-26, 9992-44-70-02. Garantía 60 días. Buen precio

A domicilio refrigeradores, lavadoras, Reparación, cambio hule puerta, economico, rápido. Informes al celular. 9991-347593

Técnicos en reparacióny refacciones

A domicilio refris, lavadoras secadoras, Tec. Martín Arroniz honesto, puntual 9993 10-12-47 Dios les bendiga

A domicilio Refris, lavadoras, secadoras, boilers, Garantía. Servicio Rapido. 9992-342180, 9991-58-6323

PULIDO y Limpieza todo tipo de pisos: Terrazo, mármol, granito, pasta vitropiso, vinyl, Inf. 9991-11-55-57

Compras diversas

AIRES Acond, todo tipo de chatarra, autos y archivo muerto. Mejoro Precios. 9991-94-40-04, 9995-93-58-46

AIRES acondicionados ventana, minisplit, autos en mal estado, chatarra Inf 9993-38-47-51 o 9991918034

COMPRO a buen precio salas, comedores, recámaras y todo tipo de muebles de hogar 9994 424424,912 3363

COMPRO sala, comedores, recámaras, todo tipo muebles, en buen estado. Pago bien. 9201721, 9992360125

Deportes

Gimnasios

REMATO maquinaria completa de gimnasio (Facilidades). Inf. 9991-77-13-70.

Educación

Guarderias

CENDI Monte Líbano, S.C.P., guardería gratuita para madres trabajadoras con IMSS. 54 No. 493 x 57 y 59, Centro. Tel. 924-39-86.

Excursiones

EXCURSION de Verano del 11 al 25 de Julio 2020, México, Chihuahua etc 9991 459052. Cristina. Pague poco a poco

Negocios

Préstamos

NECESITAS un préstamo? ¡Créditos de fácil acceso!. De $10,000 hasta $300,000. Sin trámites complicados, con tasa de interés fija. Mínimos requisitos. Cel/ WatsApp 9993-70-22-06.

A ahora Dinero INMEDIATO, garantía predial, intereses bajos, sin plazo forzoso. Inf. 9992 51-28-78

Préstamos

AHORA de 50 a 1 millon x casa o terreno, facilidades, no quito casa, directo notaría 9996431442 seguridad

NECESITA Dinero?. Tenemos la solución a sus necesidades. Garantía Título de propiedad. Préstamos desde $5,000 Inf. 9995-09-22-85

PRESTAMO a comercios, pollerías, tienda de abarrotes, papelerÍa, frutería. Inf. 9994 11 44 33 9997 37 22 21

PRESTAMOS $5, $10, $15,$20 en adelante sin aval, ni garantía, no checamos buro, 9999 006878, 9995 04.52.70

PRESTAMOS de $25 a 900 mil, con garantía casa, terreno o auto, seriedad y honradez . 9991-40-81-37

REQUISITO: tener casa o terreno aunque deba infonavit foviste etc. Entrega día siguiente Informes al cel. 9992944055

Negocios

AGUA Vending traspaso negocio funcionando automatico cerca macroplaza $199,000 Cel. 8110601178

VENTA o RENTA de concesión de Taxi. informes al celular 99 91 35 80 83

Ventas diversas

CLÓSETS, cocinas y persianas de PVC y enrollables, venta y reparación, precios reales Informes al tel. 922-38-70, 91 27 05 09

Ventas diversas

REMATO tombola de lavandería y tintorería, una lavadora en seco y planchadora de vapor, incluye caldera, motor y accesorios, Industriales, precios accesibles. Inf. Sra. Leticia Duarte. cel. 9992-24-32-73

Administrativos

AUX. Administrativo de 1/2 turno o turno completo, para área contable. Inf. 9993 97-70-57

AUXILIAR Administrativa para empresa con más de 15 años, buena presentación, ganas de trabajar, experiencia en facturación y cobranza, manejo de equipo de cómputo y buena actitud. Ofrecemos buen sueldo, buen ambiente de trabajo, prestaciones de ley. Presentarse con currículum, comprobante de domicilio e identificación oficial a Calle 48 No. 117-A x 39 y 39C Fco. de Montejo de 10am a 2pm. 999-9256006

AUXILIAR contable o técnico contable, que sea mujer entre 22 y 30 años de edad con 2 años de experiencia, comunicarse al tel. 999 4316173, y mandar su currículum al correo margarita.peniche@ccamino.com

EJECUTIVA, mujer, 1/2 tiempo, de 25 a 45 años, viva zona Norte, $1,200 semanal. Enviar CV: viverosnikte-ha@hotmail.com Cel. 9992 687874

EMPRESA de Tecnología solicita Recepcionista/Secretaria. Conocimientos administrativos, experiencia en Facturación. Más información al 9999 69-66-36 o en calle 12 No. 335 x 13 Cámara de Comercio Norte.

FACTURISTA, EXPERIENCIA EN EL PUESTO, ALTO VOLUMEN EN FACTURACIÓN, RAPIDEZ Y PRECISIÓN, DISPONIBILIDAD DE HORARIO , MASCULINO DE PREFRENCIA DOMINIO DE PC, MANEJO DE CORREO ELÉCTRONICO, PRESTACIONES DE LEY. CALLE 17 #203 CON 22, GARCÍA GINERÉS. LA COSECHA. C.P. ROSELVY SOSA.

RECEPCIONISTA administrativo,femenino,19 a 27 años, disponibilidad de tiempo, proactivo, exp. en facturación, prestaciones de ley, sueldo según aptitudes, para concertar cita para entrevista Tel. 9446400 o C.V. majofdz.urbamime@gmail.com

SOLICITAMOS Secretaria (O) e Intendente. Inf. 9991 94-28-98 y 988-56-53 Escuela en Fco. de Montejo

Administrativos

RECEPCIONISTA con atención a cliente. C. 30 local 17 x 23 y 25 Plaza Sésamo Col. Buenavista. Cel. 9993-09-52-37, de 9 a.m. a 2 p.m.

SECRETARIA, con ganas de trabajar. Informes al 9992853683 y 9992908579

SECRETARIA/RECEPCIONISTA.- Activa, organizada, honesta, responsable y con ganas de superación. Entrevistas Miércoles, Jueves de 9 a 11 am en Calle 13a #10 por 8 y 12 Fracc. Prado Norte a 1/2 cuadra de oficinas del INE. Camión de Itzimná (aire acondicionado)

SECRETARIA-VENDEDORA (Encargada de Ventas) conocimientos basicos computacion. Inf. 9999 10-29-29

Operativos

10 Muchachas para atención al cliente, edad de 18 a 30 años, tiempo completo, sueldo $1,300 más bonos y comisiones, aproximadamente hasta $2,200 semanal. C 65 #475 x 54 y 56 Centro Dulcería La Rosita

2 CARPINTEROS oficiales, 4 Pintores con experiencia. Urge. Col. Fco. Villa Ote. Inf. 9992-31-27-31 José Liscano

2 técnicos en mantenimiento, experiencia en albercas. Contratación inmediata. 55-49-96-4185, 55-65-77-4856, 55-41-51-6900

ALBAÑILES, ayudantes, plomeros, electricistas, pintores, tablaroqueros, pasteros, Informes: calle 66 No. 479 Int 1. entre 55 y 57 Centro de 9am a 4 pm

ALUMINIERO sueldo base + comisiones y Prestaciones de ley. Inf. 9991 22-80-13

AUXILIAR contable con conocimiento en CONTPAQI Informes cel: 9999 47 77 12

AUXILIAR de lavanderia en San Luis Churbuna, viva por el rumbo. Inf. 9991 22-85 -51, 9991-29-82-78.

AYUDANTE de cocina, cómodo horario, Excelente sueldo y bonos, viva rumbo oriente. Inf. 9992 45-72-71

Operativos

AYUDANTE general de mantenimiento para servicio de oficinas, con disponibilidad de horario y licencia de manejo. Inf. 9993 97-70-57

AYUDANTE Ruta Maquinitas 16 a 28 años, $220 día, solicitud, comprobante de casa 59 # 356 x 36 y 38 Centro

BARISTAS, Barman y Pizzero Inf. por whatsapp al 9992 22-81-20 ó al 55 67 75 20 96

CAJERA para frutería, medio tiempo, buen sueldo . Informes al 9992-72-15-96

CAJERA/VENDEDORA, mayor 19 años, femenino, disponibilidad tiempo, CONTADORA mayor de edad, femenino, disponibilidad horario. CARGADOR/CHOFER Masculino, mayor de edad. Inf. Enrique García. Cel. 9999-70-10-66, Tel. 999 9457706

CARPINTEROS con experiencia y ayudantes de carpinteria, para empresa en crecimiento, Interesados comunicarse al 9992-42-66-04

CHEF sexo femenino para prepara platillos para eventos sociales. Inf. 9991 26 64 61, de 9:00 am a 5:00 pm.

CHOFER – Mozo de 18 a 35 años, licencia de chofer vigente, cartas de recomendación, Tel. (999) 4-06-32-68

Operativos

CHOFER almacenista. Disponibilidad de horario, cuente con licencia. Informes para entrevistas 927-87-39

CHOFER de reparto para tintorería, experiencia y responsabilidad, conozca zona norte. Inf. 9994 70-31-12

CHOFER para compras con licencia de chofer y motociclista vigente, buen sueldo, prestaciones de ley. Presentarse con solicitud a periférico norte km. 28 fte. Hacienda Santa Gertrudis Copo Tel. 941 77 41

COORDINADOR de bodega y operaciones: empresa de banquetes, 30-45 años, inventarios, controles, capacidad de organización y liderazgo, licencia, disponibilidad de horario, viva macro plaza. Ofrecemos: $10,000 inicial, vehículo utilitario, 2 vacaciones al año, prestaciones de ley, crecimiento y desarrollo,bonos. C. Vitae amb.rec.hum@gmail.com.

CORTADOR, Costureras (OS) recta, ayudante general para maquiladora. Prestaciones de ley. 9993 22-73-72

DILIGENCIERO, licencia de moto y auto, de 20 a 35 años. Traer solicitud a C. 52-A #640-G x 97 y 99 Dolores Otero de 8 a 1 y de 3 a 5pm

Operativos

DILIGENCIERO, maneje moto con experiencia y licencia vigente. Presentarse a calle 46 No. 407 por 65 Centro.

EJECUTIVAS Y EJECUTIVOS para acomodar créditos en efectivo a comercios, sepan manejar motoneta automática o moto de velocidades, entrevistas de 10 a.m. a 12 i.m. en Calle 48 No. 514 x 51 y 53 Fracc. Granjas antes Periférico

EMPLEADA de mostrador para centro de copiado Informes cel: 9999 47 77 12

EMPLEADA Mostrador 25-40 años, horario vespetino prestaciones , Fiesta y Dorada 9992 691962 y 9871365

EMPLEADO (A) para estacionamiento. Traer solicitud elaborada. C. 60 #487 x 55 y 57 Centro. Estacionamiento Mérida II, de 8 a 12 del día

EMPRESA de construcciónSolicita: Lic. en Admon. y/o Contador Público o a fin, funciones de Facturación, Nominas, ventas, edad: 22 a 45 años, sexo: indistinto. Rquisitos: Disponibilidad de tiempo, buena actitud, responsable. Citas Lic. Jhanet Martínez. Celular 9991 44-63-12.

ESTILISTA Canino Estética Canina, traer solicitud. Informes Tel. 982-42-32.

Operativos

EMPRESA de Tecnología solicita Almacenista, edad 25 a 35 años, responsable y organizado, con experiencia en el área. Uso de computadora. Inf. al 9999 69-66-36 o en calle 12 No. 335 x 13 Cámara de Comercio Norte.

EMPRESA solicita: Estafeta de 25 a 45 años, sin problema de horario, ambos sexos, con licencia de motociclista y chofer vigente. Inf. de lunes a viernes de 10 a 5 pm al tel. 927-06-29

ESTILISTA o peluquera c/experiencia amplia en cortes, disponibilidad de tiempo. Comunicarse al celular. 9991 59-12-66

ESTUDIANTE para fines de semana y vacaciones. Buen sueldo más estimulos. Buen ambiente de trabajo. Cocina Liz. c.15 x 56 y 58 Fte Plaza Dorada

GANE dinero desde casa, actividad inmediata 180 D Citas al 9994 09 57 15

GRUPO Lacocktes solicita mesero, pizzero y cocinero. Calle 50 #194 x 43 y 45 Fco. de Montejo. Informes al cel. 9993-22-63-59.

HERRERO Artístico, sepa su trabajo, buen sueldo. Calle 42 No. 476-A por 49 y 51 Centro. 9992-23-23-27.

Operativos

ING. civil para supervisión de obra, 25-40 años, técnico plomero-electricista, 25-40 años, deseable conocimiento en aire acondicionado, ayudante plomero-electricista, chofer cargador, 20-35 años, mayores informes al tel. 9995.18.46.96

INTENDENTE, para guardería. C. 54 #493 entre 57 y 59, Centro. Informes al cel. 9999 243986

JEFE DE BODEGA 28-40 años, Bachillerato, Experiencia en controles, inventarios y reportes, maneje paquetería office y conocimientos Excel. Disponibilidad de horario fines de semana $7000 mensuales más extras. CV: amb.rec.hum@gmail.com.

LAVANDERÍA ARA, Solicita: Empleado (A), pueden ser estudiantes de 1/2 tiempo y Chofer Ayudante y Encargada,, todas las prestaciones de Ley. 9991-27-08-64

MOZO Chofer, para tienda en el centro, sueldo y prestaciones de ley. Informes para entrevistas 9995 181676 y 9992 516069

MOZO para restaurante de 20 a 45 años, buena presentacion. Traer solicitud elaborada, Informes al telefono. 944-53-43

Operativos

MUCHACHA para servicio, salida semanal, de 18 a 40 años, sepa cocinar, le gusten los niños. informes al cel. 9997 38-61-46

OPERADORES en Gral, de uno u otro sexo, 25-50 años. 65 x 46 y 48 Centro. (Terminal Autocentro alado casa del pueblo)Lunes a viernes. 9-1 y 2-7 Mario Martín Cardeña 9999239962 ext 104

PANADERO (trabajo de noche) Cocinero con experiencia,contratación inmediata. Informes 9995 53 80 57 y 9991 95 61 57

PANADERO buen sueldo, traer solicitud llena Panaderia la Providencia. C-73-A #462-A x 38 y 40 Centro.

PANADERO, horario de 6 am a 4 pm, urge. calle 47 #563 entre 80 y 82 Centro

PANADEROS, Calle 79 #417-A por 14 y 16 San Antonio Kaua I. a espaldas de Palacio Real España. Urge

PERSONAL Femenino 18 a 25 años. sueldo $1,200 semanal fabrica dulces c14 x21 y 23 Chichi Suarez Informes al cel. 9999 00-73-11

PERSONAL para lavanderia: Planchadoras que sepan atender clientes, responsable. Informes al cel. 9994 70-31-12

PERSONAL tiempo completo de 9 a 6 pm. Buen Sueldo más Estimulos, Buen ambiente de Trabajo. Cocina Liz. c.15 por 56 y 58 Fte. Plaza Dorada

Operativos

PLANCHADORA, experiencia, pago diario, viva rumbo. C.55-C #208 X 42 y 44, Fco. Montejo. 9991-84-80-87

REPARTIDORES de comida y ayudantes de mesero Inf. por whatsapp al 9992 22-81-20 ó al 55 67 75 20 96

SOLICITAMOS Amas de casa para cosmética a prueba de agua, excelentes ingresos $$$. Whatsap 9995 16 80 39 y 9994 08 85 77

SOLICITO EMPLEADOS para Jardinería y Vivero. Pago Semanal, Prestaciones de Ley. 2878745, 9995 809254.

SOLICITO: CARPINTERO con experiencia Informes al 9992-45-05-56

SUPERVISOR OBRA, conocimiento en canceleria de aluminio, sin problema de horario, Inf. (999) 3162001

TALLER solicita: MECÁNICO gasolina o diesel, Inf. al 481-30-38 de 9:00 am a 6:00 pm

TORNERO con experiencia, taller tornería itzimná, contratación inmediata cel. 9994 391777

TORNEROS, Herreros y Soldadores con o sin experiencia. Calle 54-A No. 557 entre 107 y 109 Col. Dolores Otero. Talleres Polanco

VENDEDORAS Perfumes G Centro $1,000, Plaza Patio y Macroplaza $1,200, De 2:30 a 9:30pm Informes al cel. 9991-49-97-55

VENDEDORES(AS) de cambaceo experiencia, comisión inmediata. Colchas por catálogo. Sr. Cruz 9999 556642

Profesionales

CONTADOR para asistente de dirección, de 25 a 35 años, comunicación asertiva. Inf. 9993-31-43-72 Enviar CV a: lissettelmillet@gmail.com

Profesionales

EMPLEADO de limpieza de muebles y fumigación: Masculino, licencia de conducir, pago semanal + prestaciones de ley de lunes a sábado. cel 9993-10-49-64

INGENIERO civil o/y Arquitecto, sexo indistinto, experiencia en supervisión y administración de obras: Interesados envíar CV. correo: esantelices@cominde.com.mx

VALUADOR Auxiliar, pasante de Arquitecto, preferencia vehículo propio. Enviar CV a: fredynovelo4@gmail.com

Serviciodoméstico

COCINERA domestica, entrada 7 a.m cartas de recomendacion, $1,500. inf. 9999 587547

DAMA para cuidar a anciana, Entrada sábado y salida lunes, traer referencias y solicitud. Inf. 9991-54-40-41

EMPLEADA doméstica, trabajo de lunes a viernes, de 8 a.m. a 1 p.m. sepa cocinar y amor por mascotas $250 el día. Informes.

MATRIMONIO fijo. Hombre para chofer y necesidades de la casa, ella: cuidar señora mayor sana, cocina y quehaceres, salario semanal él $2,100; ella $1,800. Traer recomendaciones. Inf. 9992 78-08-19

MOZO chofer de 25 a 45 años, corte pasto, arreglo piscina, con referencias. Buen sueldo. Informes al tel. 941-75-36

MOZO fijo, salida semanal, de 25 años en adelante, sepa leer, escribir y manejar, con licencia, mínimo secundaria, Pago semanal $2,000. Seguro + Infonavit. Inf. 9999 47-07-93 Eduardo Hernández

Serviciodoméstico

MUCHACHA cocine bien, arreglo de casa, 2 personas, Buen sueldo, con referencias e INE, Inf. 941-75-36

MUCHACHA de limpieza, responsable y con experiencia, fija, de 25-35 años, que sepa cocinar y le gusten los niños. Inf. 9992 17-03-11

MUCHACHA fija (25 a 40 años), de lun a sab, p/labores del hogar y cuidado de niño. con experiencia y referencias Inf. 9992171160

MUCHACHA fija de lunes a sábado, para cocinar y lavar $1,250 semanal, con referencias. Calle 1-E #278 x 38 y 40 Campestre. Informes al tel. 944-21-86

MUCHACHA fija. Labores domésticas para familia pequeña. Salida Semanal. De preferencia con referencias. Inf. 9999-985391

MUCHACHA labores domesticas, con experiencia, sepa cocinar, de 30 a 35 años, salida semanal, indispensable traer referencias. Inf. 9999 47 45-33

MUCHACHA para ayudar en casa, responsable, sepa cocinar, salida semanal, buen trato. 9991 75-58-10

MUJER cuide persona, entrada sábado 9 am. salida lunes 9 am. c/ referencias $700 semanal. C. 15 #141 x 30 y 32 Campestre Informes al tel. 944 21 86

SEÑORA (srita.), servicio hogar, responsable, para lavado, planchado, aseo y cocina, $250 diarios (9999)551502

SERVICIO doméstico. Responsable, de lunes a sábado. Que le gusten los niños, con experiencia, con referencias. Sueldo 1,200. Inf. 9991213831

Ventas

VENDEDOR para empresa de botanas, licencia de conducir, sexo indistinto $5,000 mensual + comisiones. Ing. Sánchez 9992 40-3110

VENDEDORES de Cambaceo, sexo indisitinto, tiempo completo, apoyo de transporte, facilidad de palabra. Inf. 9991 03-23-12

Automóviles y camionetasVenta

Chevrolet

BEAT Sedan LTZ 2020, std, color negro, factura oficinal, servicios de agencia. Inf. 9999 60 16 14

Dodge

DAKOTA 2012 doble cab. aut. clima,elec. Attitude 2012, aut. clima, documentos al día, . Inf. 9995 11-95-49

DAKOTA 2012 en excelentes condiciones, uso particular, todo funciona perfecto, Dueño 9991970662

JOURNEY R/T Aut. 2014, un dueño, equipada, asientos de piel, perfectas condiciones. 75 mil km. Cel. 9992 337363

Nissan

TSURU 2012, estd. clima, 5 vels, URVAN 2012 estd. clima 12 pasajeros. documentos al día, Inf. 9995 11 95 49

Nissan

VERSA Advance 2017, Estd., 4 Ptas., Clima, cámara en reversa, 1 solo dueño, al día, impecable. Inf. 9991 83-25-39

Toyota

SEQUOIA platinum 2011 aut. eléct. piel, dvd, clima, 6 vels controladas, 8 cil. buen estado. Inf. 9995 11 95 49

TOYOTA Corolla Plata LE Std. 2011. Un dueño, 95 mil km. Seguro Dic 20. Tel: 9981.09.60.33

Mitsubishi

OUTLANDER 2006 aut, clima, excelente estado, al día. $60 mil a tratar color negro. Inf. 9992-46-03-88

Automóviles y camionetasCompra

Otras marcas

COMPRO autos, camiones, Maquinaría, todo tipo de chatarra con o sin detalles. 9992-00-13-15 whatsapp

COMPRO su auto o camioneta. Pago justo e inmediato. 9991 20 10 22

Motocicletas

Venta

MOTOPASAJERO 150cc Nuevo en 39 mil, pocas piezas. Capacidad para 6 pasajeros y 400kg de carga. Inf. al 9992-74-95-60 y 9993-35-15-61.