Ejemplo de vida

A sus 83 años de edad, la entrevistada del día continúa ocupando su tiempo en conocido comercio en el primer cuadro de la ciudad, el cual aseguró que es su hobby.

En entrevista, Normaida Quijano Argáez, también conocida como doña “Maya” o “Mayita”, con su pecualiar trato a la gente y su alto sentido humano, nos compartió parte de lo que hace.

¿Tiene hijos?

“4”.

¿A qué se dedica?

“A la venta de ropa típica por hobby. Empecé hace 27 años. Por una amiga que me iba a ver fue que empecé en esto. Ella me dijo en aquel tiempo: tú tienes muchas amistades. Vendía ropa hasta por abonos. Cuando llegué de México por el trabajo de mi esposo, puse en mi casa una casa de huéspedes para señoritas porque me aburría; y ahí por ejemplo, una de las que se casó en poder mío fue Socorro Morales, la que tiene Piratas de Campeche”.

¿Cómo le ha ido?

“Que diga que vivo de esto, no, pero sí me distrae mucho porque si no vendo platicó con todo el que pase. No tengo otra cosa que hacer”.

Actualmente: ¿Cómo están las ventas?

“Malas, muy malas; hay días que no vendo. Trabajo de 9 a 1 de la tarde; es para mantenerme con la mente ocupada”.

¿Dónde obtiene sus productos?

“Personas de las localidades me las venden. A veces viene una y me dice: mire doña Maya, acaba de salir este modelo nuevo y les compro las que traigan hasta 10 y 12. Lo más que le puedo ganar a una pieza de ropa es hasta $70. Aparte de vender, crío palomas, le doy dos kilos de arroz diarios, tengo 4 perros chihuahuas y dos gatos que les puse Trump porque son blancos de ojos azules”.

¿Cómo surgió su sobrenombre?

“Mi nombre es Normaida, es muy difícil, nadie se acordaba. Mi papá decía que era la unión de la música y la ópera. Yo cantaba mucho, pero cantaba de relajo; por eso la gente me puso: que bonita Maya, Mayita, y así se quedó como hasta el sol de hoy”.

¿Cuál es su consejo para las nuevas generaciones?

“Que estudien, que se preparen porque el que no estudia no llega a ser alguien en la vida. Necesitas un título para que tengas un buen puesto o trabajes bien. Aléjate de los vicios y de los amigos que te los invitan”, concluyó la campechana Normaida Quijano Argáez.