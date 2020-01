El jipi sí deja

Los 365 días del año el personaje del día realiza un viaje de ida y vuelta de más de 200 kilómetros de distancia, tan sólo para expender sus productos, obteniendo el ingreso para su familia.

Doña Inés Patrón aseguró que a pesar que no siempre es temporada alta de turismo, nunca deja de chambear.

Acompáñenos a leer más sobre el personaje del día.

¿Cuántos años tiene?

“53 años”.

¿De dónde es originaria?

“De Becal, Calkiní, Campeche”.

¿Cuánto tiempo tiene expendiendo artesanías de jipi?

“Tiene como 28 años. Esto es lo que hace la familia. Se manejan lo que son sombreros, abanicos, aretes, toda clase de curiosidades que es lo que el turismo viene buscando”.

¿Cómo le ha ido en esta temporada?

“Pues, regular, sale para los frijolitos, pero sale. Me siento muy bien vendiendo porque llevamos el sustento para la casa y orgullosa de las raíces que tenemos”.

¿Quiénes son sus clientes potenciales?

“El nacional porque son los que vienen y se quedan más días, en cambio el turismo extranjero sólo pasa”.

¿Qué productos “vuelan”?

“Los sombreros de pachucos y de damas”.

¿Cuántos hijos tiene?

“Tengo cuatro, todos tienen diferentes trabajos, no son artesanos”.

¿Dónde comercializa sus artesanías?

“Viajamos diario, recorremos lo que son hoteles, parte del malecón, puerta de mar, puerta de tierra, donde veamos que haya turismo nos vamos recorriendo”.

¿Cómo se siente siendo su propia jefa?

“La verdad me siento bien, me siento tranquila porque no tengo nadie que me esté exigiendo”, terminó Inés Patrón.