¿Alguna vez se ha preguntado quién no tiene problemas? Pues después de considerar las diversas situaciones que debemos pasar a veces sin dirección, causa sorpresa y admiración como otros con circunstancias quizás más difíciles a las propias, no se detienen y van en búsqueda de oportunidades.

Tal es el caso del yucateco Humberto Ek Torres, un ciudadano que no detiene el compás de su vida, mientras que con el aspa de una lavadora, una melódica infantil y sus movimientos de baile se gana la vida en la urbe campechana.

¿Cuántos años tiene?

“Tengo 63 años”.

¿Cuánto tiempo tiene en Campeche?

“Seis años. Por ahorita no tengo a nadie”.

¿Cómo se sostiene en Campeche?

“Pues no estoy muy bien del pie, me operaron y no quedé bien, pero hago música y les digo: buenos días, pásele, si gusta echarme una moneditas, que Dios les bendiga. Es que la vida da muchas vueltas. Me gustaba cantar, pero tanto cantar, ya me lastimé”.

¿Cómo le ha ido en esta chambita?

“Estoy feliz porque hay momentos en que la gente apoya. Tengo que saber llevarla. Hay días buenos y días malos”

¿Cada cuánto sale a trabajar?

“Casi todos los días. Gracias a Dios, yo no voy a ninguna iglesia”.

¿Cree en Dios?

“Sí porque es el único nada más. Cuando tengo algo grave, le digo: Señor, ayúdame con todas mis cargas porque solo no puedo”.

Entre sus rolas: ¿cuáles se sabe?

“Ahorita estoy consiguiendo un aparatito para que me ayude a amplificar la voz, me sé varias canciones, pero a veces se me olvidan los títulos”, resumió Humberto Ek Torres.